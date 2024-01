Lo standard CAMM è in arrivo per i computer desktop grazie a SK Hynix

SK Hynix ha sorprendentemente suggerito la possibilità di introdurre lo standard Compression Attached Memory Module (CAMM), inizialmente progettato per laptop, anche nei desktop.

La notizia è emersa da un commento fatto da un rappresentante di SK Hynix al CES 2024 a Las Vegas, rivolto ai media tech coreani di ITSubIssub. Il rappresentante di SK Hynix ha confermato che la prima implementazione è in corso, anche se al momento non sono disponibili dettagli specifici.

CAMM è uno standard di memoria innovativo sviluppato da Dell nel 2022 e che ha ottenuto la certificazione per sostituire lo standard SO-DIMM come memoria ufficiale per i laptop.

Tuttavia, l'eventuale transizione verso i desktop potrebbe avere un impatto significativo sul mercato delle memorie desktop. A differenza delle attuali barrette DRAM verticali, i moduli CAMM sono orizzontali e vengono avvitati in un socket. Questo cambiamento di design richiederebbe una revisione completa della disposizione della scheda madre del desktop.

La forma sottile e piatta dei moduli CAMM potrebbe anche limitare il numero di moduli che può essere installato su una scheda madre ATX. Tuttavia, è stata annunciata la versione desktop dello standard CAMM2 da JEDEC appena un mese fa.

Questa versione è progettata per la memoria DDR5, ma si prevede che diventerà comune con l'introduzione della DDR6, prevista intorno al 2025. Mentre lo standard CAMM consente velocità e densità più elevate per la memoria mobile, i suoi vantaggi nei desktop rispetto alle tradizionali barrette di memoria devono essere ancora compresi appieno.

Sebbene i moduli CAMM a basso consumo possano offrire risparmi energetici, ciò è generalmente più rilevante per i dispositivi portatili che per i desktop. Man mano che ci avviciniamo alle memorie DDR6 e DDR7, sarà necessario ottenere ulteriori informazioni sull'implementazione dello standard CAMM per i PC desktop al fine di comprendere appieno i suoi potenziali benefici.

Le dichiarazioni ufficiali di JEDEC sul nuovo standard indicano che "i CAMM2 DDR5 sono destinati a notebook ad alte prestazioni e desktop di fascia media, mentre i CAMM2 LPDDR5/5X mirano a una gamma più ampia di notebook e a determinati segmenti di mercato server". Pertanto, è ragionevole aspettarsi la presenza di CAMM2 sia nei desktop che in alcune applicazioni server.