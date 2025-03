Webcam Logitech in sconto come non accadeva da ottobre

Se state cercando una webcam di qualità per migliorare la vostra esperienza nelle videochiamate, la Logitech Brio 500 è l'offerta che non potete lasciarvi scappare. Attualmente in sconto a soli 89,99€, la webcam non vedeva una promozione simile da ottobre. Perfetta per le piattaforme di videoconferenza più utilizzate come Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, la Brio 500 si distingue per una serie di caratteristiche avanzate che ne fanno una scelta ideale per qualsiasi tipo di utente.

Logitech Brio 500, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech Brio 500 è perfetta per chi si occupa di smart working, content creator e chiunque necessiti di videochiamate di qualità. Con la sua risoluzione Full HD e la tecnologia RightLight 4, vi permetterà di apparire sempre al meglio anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la funzione di auto-framing vi consentirà di muovervi liberamente durante le presentazioni senza uscire dall'inquadratura. I doppi microfoni con riduzione del rumore garantiscono che la vostra voce arrivi chiara anche in ambienti rumorosi, un vantaggio significativo per chi lavora da casa o in spazi condivisi.

Per chi tiene alla propria privacy, la Brio 500 offre un otturatore integrato che blocca completamente la telecamera con un semplice movimento. L'ampio campo visivo di 90 gradi è ideale per chi conduce presentazioni di gruppo o desidera mostrare più elementi nell'inquadratura, mentre la funzione Show Mode permette di inclinare facilmente la webcam per mostrare oggetti sulla scrivania.

Grazie all'app Logi Tune, potrete personalizzare ogni aspetto dell'esperienza d'uso, adattando la webcam alle vostre specifiche esigenze, sia per riunioni professionali che per streaming e creazione di contenuti. La combinazione di qualità dell'immagine, funzionalità intelligenti e protezione della privacy la rende una scelta consigliata per utenti che desiderano migliorare la propria presenza online in modo significativo.

Vedi offerta su Amazon