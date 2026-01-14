Il Logitech ERGO M575S, il mouse trackball wireless ergonomico con controllo tramite pollice, è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso. Questo dispositivo innovativo vi permette di ridurre lo sforzo muscolare dell'avambraccio del 25% grazie alla sua forma sagomata certificata dagli ergonomisti. Ideale per chi lavora molte ore al computer, offre fino a 18 mesi di autonomia e connettività Bluetooth o USB. Approfittate dell'offerta a 39,99€ invece di 58,99€, un'occasione perfetta per migliorare il comfort della vostra postazione di lavoro con un prodotto sostenibile realizzato con plastica riciclata.

Logitech ERGO M575S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech ERGO M575S è la soluzione ideale per chi trascorre molte ore al computer e cerca comfort ergonomico senza compromessi. Vi rivolge a professionisti, designer, programmatori e chiunque soffra di affaticamento muscolare dell'avambraccio durante l'utilizzo del mouse tradizionale. Grazie al suo design certificato dagli ergonomisti e al sistema di controllo tramite pollice, questo trackball wireless riduce del 25% lo sforzo muscolare e migliora la postura dell'avambraccio, prevenendo disturbi da movimento ripetitivo. È perfetto anche per chi lavora in spazi ridotti o con scrivanie ingombrate, poiché permette di controllare il cursore senza spostare il braccio.

Con uno sconto del 32% su Amazon, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera aumentare la produttività attraverso i 3 pulsanti personalizzabili e le Smart Actions, risparmiando tempo nelle operazioni quotidiane. La connettività versatile via Bluetooth o dongle USB crittografato Logi Bolt lo rende compatibile con qualsiasi setup, mentre l'autonomia di 18 mesi elimina il fastidio di ricariche frequenti. Gli utenti attenti alla sostenibilità apprezzeranno inoltre l'utilizzo di plastica riciclata post-consumo certificata nella sua costruzione, unendo comfort ed ecologia in un unico dispositivo premium.

