Logitech G G502 HERO, mouse tra i più venduti a prezzo STRACCIATO! (35€)

Le offerte del Black Friday non si fermano, d'altronde siamo solo al primo dei 10 giorni, e vi invitiamo a scoprire a questo giro un'altra imperdibile offerta, dedicata questa volta a uno dei mouse da gaming più venduti. Si tratta del Logitech G G502 HERO, attualmente disponibile a soli 35,00€!

Logitech G G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse è consigliato a tutti gli appassionati di gaming che cercano una periferica ad alta precisione, duratura e in grado di fare davvero la differenza durante il gameplay di una sessione di gioco. Il suo sensore HERO, infatti, traccerà movimenti di dimensioni inferiori al micrometro, perfetto per chi necessita come detto di un precisione assoluta nei giochi, ma anche nell'utilizzo quotidiano del PC. Un mouse che va quindi incontro alle esigenze di personalizzazione di vari utenti, con i suoi 11 pulsanti programmabili e la possibilità di aggiungere fino a 5 pesi per regolare bilanciamento e maneggevolezza.

Se siete solito regolare il DPI del mouse, sappiate che con il Logitech G G502 HERO potrete settare questo valore fino a 25.600 DPI, senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Grazie poi alla tecnologia LIGHTSYNC, questo mouse Logitech farà la felicità di coloro che puntano ad acquistare una periferica con un'illuminazione RGB personalizzabile.

In conclusione, si consiglia l'acquisto di questo mouse a chi vuole un modello performance a un prezzo competitivo, nonché il più basso di sempre. L'elevata precisione e personalizzazione, unita a uno sconto mai visto finora, rende questo uno dei mouse migliori di questo Black Friday 2023.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

