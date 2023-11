Prezzo SHOCK su questo monitor gaming 2K 165Hz! (-26%)

Il Black Friday 2023 è finalmente iniziato: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, tra le quali ce n'è una che merita un'attenzione particolare. Il monitor da gaming MSI Optix MAG274QRF-QD da 27" è, infatti, disponibile a soli 349,99€. Parliamo di un pannello con risoluzione WQHD di 2560x1440 per un'esperienza di gioco ultra-realistica: il prezzo originale è di 470,10€, per cui potrete risparmiare il 26%!

MSI Optix, chi dovrebbe acquistarlo?

Per un vero appassionato di gaming o per chi lavora con la post produzione video, il monitor MSI Optix MAG274QRF-QD è un investimento decisamente da non sottovalutare. Questo monitor da gaming da 27 pollici offre una risoluzione WQHD (2560x1440), supportata da una tecnologia Quantum Dot che assicura una gamma di colori brillanti e intensi. Ma non solo: il refresh rate di 165 Hz, la compatibilità con G-SYNC e un tempo di risposta di soli 1ms renderanno la vostra esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva, eliminando qualsiasi effetto di tearing o stuttering delle immagini.

Il Design & Utilità Smart, inoltre, permette un'esperienza gaming ancora più coinvolgente e personalizzabile grazie a limiti di schermo ridotti e illuminazione ambientale RGB, che sincronizzerà le luci del monitor al resto del vostro set-up o al contenuto che state riproducendo. La gamma colori estesa e il contrasto dinamico HDR Ready lo rendono poi particolarmente utile per grafici e artisti digitali. La ciliegina sulla torta? La connettività versatile via DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b, USB Type-C e un navigatore joystick a 5 vie.

L'offerta per l'MSI Optix MAG274QRF-QD è un'opportunità da non perdere per chi desidera migliorare la propria configurazione di gioco o di lavoro. A un prezzo scontato di 349,99€, oltre cento euro in meno rispetto al prezzo originale, offre un'esperienza visiva di alta qualità, tempi di risposta rapidi e design intelligente. Consigliamo l'acquisto a chi cerca un miglioramento significativo del proprio set-up, senza rinunciare a un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

