Questo mouse Logitech con switch ibridi sfiora il minimo storico (-24%)

Se state aspettando il momento giusto per acquistare uno dei migliori mouse da gaming, il Logitech G G502 X Plus è un'opzione da considerare. Negli ultimi mesi, questo modello ha subito un aumento di prezzo, rendendolo meno attraente. Tuttavia, nelle ultime ore, grazie ad Amazon, è tornato in offerta a 136,49€ invece di 179€, offrendo un'opportunità di acquisto imperdibile.

Logitech G G502 X Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G G502 X Plus è concepito per gli appassionati di videogiochi che cercano prestazioni elevate, precisione e affidabilità nel loro dispositivo di gioco. Grazie alla sua tecnologia wireless LIGHTSPEED, questo mouse garantisce una connessione rapidissima, ideale per chi predilige una risposta immediata senza il vincolo dei cavi. L'innovativo sensore per gaming HERO 25K del Logitech G G502 X Plus offre una precisione estrema e un tracking impeccabile, rendendolo adatto appunto ai giocatori che richiedono il massimo livello di controllo nei movimenti.

Con switch LIGHTFORCE ottico-meccanici, il mouse assicura un'azione di clic veloce e affidabile, caratteristica ricercata da chi desidera un feedback tattile preciso per migliorare la propria esperienza di gioco. L'illuminazione RGB LIGHTSYNC, personalizzabile in base al gioco e integrata in questa periferica, contribuisce a creare un'atmosfera coinvolgente, adeguandosi alle preferenze personali o alle esigenze di illuminazione del setup di gioco.

Inoltre, il design ergonomico e la possibilità di personalizzazione attraverso pulsanti rimovibili rendono il Logitech G G502 X Plus un'ottima scelta per vari stili di presa, offrendo un comfort prolungato durante le sessioni di gioco più lunghe. Questo mouse è, quindi, consigliato ai videogiocatori che non vogliono scendere a compromessi in termini di prestazioni, affidabilità e personalizzazione. Con un prezzo di 136,49€, rappresenta un buon investimento per coloro che cercano di migliorare la propria configurazione di gioco con un mouse all'avanguardia.

