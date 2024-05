Questo mouse gaming Logitech in OFFERTA è una BOMBA! (-21%)

Logitech G PRO X Superlight è un mouse gaming wireless pensato per i professionisti e per i giocatori di e-Sports che non accettano compromessi. Caratterizzato da un peso ultraleggero e da un potente sensore HERO 25K offre un tracciamento preciso e prestazioni al top grazie alla connessione LIGHTSPEED wireless. Non parliamo di un semplice mouse, ma di un modello di fascia alta che vanta delle prestazioni ai vertici della categoria. Originariamente proposto a 124,89€, ora è disponibile a soli 99€ grazie a uno sconto Amazon del 21% che vi permette di risparmiare più di 20€ sul prezzo originale.

Logitech G PRO X Superlight, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G PRO X Superlight è una scelta eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di un mouse senza compromessi in termini di precisione, leggerezza e reattività. Con un peso di soli 63 grammi, è progettato per offrire prestazioni eccellenti senza affaticare il polso durante le lunghe sessioni di gioco. La connettività wireless LIGHTSPEED garantisce una latenza praticamente inesistente, promettendo un'esperienza di gioco impeccabile e libera da intoppi. Il sensore HERO 25K eleva ulteriormente l'esperienza, offrendo una precisione senza pari e una fluidità di movimento che gli appassionati di e-Sports troveranno indispensabile per competere ai massimi livelli.

Questo mouse è quindi consigliato a quei giocatori che non si accontentano e cercano il miglior hardware per potenziare le proprie prestazioni in gioco. Grazie ai suoi 5 tasti programmabili, offre anche una personalizzazione avanzata, adatta a soddisfare le esigenze di configurazione più complesse. Se state cercando un mouse che combini tecnologia all'avanguardia con un design ergonimico e ultraleggero per lunghe sessioni di gioco senza fatica, il Logitech G PRO X Superlight è pensato apposta per voi.

In offerta su Amazon a 99€, rispetto al prezzo originale di 124,89€, il Logitech G PRO X Superlight è la scelta ideale per i gamer che cercano le migliori prestazioni senza compromessi. La sua leggerezza, accoppiata alla tecnologia wireless LIGHTSPEED e al sensore HERO 25K, offre un'esperienza di gioco impeccabile. Se siete alla ricerca di un mouse che possa tenere il passo con la vostra abilità e reattività, il Logitech G PRO X Superlight fa decisamente al caso vostro.

