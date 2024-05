Il nuovo strumento di Proton traccia le vostre password persino nel Dark Web

Proton VPN ha annunciato un importante aggiornamento per il suo gestore di password open source con crittografia end-to-end, Proton Pass. Questo aggiornamento introduce il nuovo strumento chiamato Pass Monitor, progettato per garantire una maggiore sicurezza agli utenti, monitorando costantemente gli account e avvertendo in caso di possibili violazioni dei dati.

Pass Monitor agisce in modo automatico, fornendo agli utenti indicazioni su come affrontare eventuali falle nei dati provenienti da servizi di terze parti. Inoltre, analizza attivamente il dark web alla ricerca di indirizzi e-mail trapelati, inclusi gli indirizzi Proton, gli alias e-mail e fino a dieci indirizzi personalizzati, avvisando gli utenti nel caso in cui vengano utilizzati a fini fraudolenti.

Una delle caratteristiche principali di Pass Monitor è la sua capacità di identificare password deboli o riutilizzate, suggerendo agli utenti di aggiornarle per garantire una maggiore sicurezza. Inoltre, offre un'opzione per l'autenticazione a due fattori (2FA), riconoscendo e segnalando gli account che offrono questa opzione per un ulteriore livello di protezione. Il nuovo aggiornamento integra anche la funzione Proton Sentinel in Pass Monitor, utilizzando una combinazione di intelligenza artificiale e analisti umani per rilevare e bloccare eventuali tentativi di compromissione degli account.

Proton, sebbene sia un servizio relativamente nuovo nel settore della sicurezza delle password, ha rapidamente guadagnato fiducia e rispetto grazie alla sua ottima VPN, una tra le migliori sul mercato. Con l'introduzione di Pass Monitor, l'azienda dimostra il suo impegno per la sicurezza dei dati e la protezione della privacy degli utenti, garantendo un ambiente online più sicuro e protetto per tutti.