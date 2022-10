Le offerte Prime Day di Amazon sono ormai prossime alla conclusione, e se ancora non avete trovato il prodotto che fa per voi, vi suggeriamo di approfittare subito di queste ultime ore di sconti, o dovrete poi attendere la fine di novembre, e relativo Black Friday, per poter tornare a godere di offerte tanto vantaggiose, specie sul mondo tech.

Offerte come quella che vi proponiamo ora, praticamente in chiusura di giornata, e relativa ad uno dei migliori headset da gaming in circolazione, ovvero l’ottimo Logitech G935, un headset wireless tecnologicamente avanzato e dal design accattivante, oggi venduto con uno sconto del 44%, che ne abbassa il prezzo originale da ben 194,99€, ad un più abbordabile 109,99€ e credeteci, ne vale davvero la pena!

Le cuffie Logitech G935, infatti, non solo godono di un design futuristico ed affascinante, fatto di linee sinuose accentuate da luci LED RGB, ma godono anche di un comfort ed una qualità del suono davvero senza pari! La casa madre, infatti, ha munito questo splendido headset senza fili di due potenti driver Pro-G da 50 mm realizzati con materiali ibridi, e con effetto surround 7.1.

Il risultato è un audio spaziale ricco ed avvolgente, che vi offrirà un’immedesimazione totale nell’ambiente di gioco, accentuata da un potente effetto surround che renderà l’azione a schermo realistica e totalizzante.

Non da meno il microfono, posizionato con un meccanismo a braccio sul padiglione sinistro, dalla testina orientabile, e progettato per trasmettere la vostra voce sempre in modo chiaro e distinto, potendo poi mutarlo con un semplice movimento verso l’alto.

Comode e confortevoli, le Logitech G935 sono progettate per le lunghe sessioni di gioco, come testimoniato da due fattori fondamentali: gli ottimi padiglioni in memory foam, morbidi ed avvolgenti, coperti da un rivestimento in simil pelle resistente e facilmente lavabile, e da una membrana interna traspirante; e la straordinaria autonomia, capace di garantire ben 12 ore di gaming continuo, senza il bisogno di pause o ricariche.

In sintesi, parliamo di un prodotto da pro gamer che, viste le sue straordinarie caratteristiche, vale certamente molto più del prezzo al quale Amazon la sta proponendo. Per questo, vi invitiamo a completare subito il vostro acquisto, visitando la pagina Amazon dedicata alla promo prima dello scadere di queste ultime ore di Prime Day, o comunque prima che il prodotto vada esaurito.

Ed a proposito di Prime Day, vi ricordiamo che per usufruire delle le offerte Amazon Prime Day occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!