Se siete alla ricerca di una Smart TV 4K con tecnologia avanzata, LG NanoCell 65NANO766QA da 65 pollici è disponibile su Amazon. Questo televisore offre colori puri grazie alla tecnologia NanoCell, processore α5 Gen 5 per immagini ottimizzate e supporto al cloud gaming con Google Stadia e GeForce Now. Il TV LG NanoCell è disponibile a 499,00€ e include WebOS 22, assistenti vocali integrati e compatibilità con le principali piattaforme di streaming.

LG NanoCell 65NANO766QA, chi dovrebbe acquistarlo?

L'LG NanoCell 65NANO766QA rappresenta la scelta ideale per chi desidera un televisore di grande formato capace di soddisfare esigenze diverse sotto lo stesso tetto. Con i suoi 65 pollici in risoluzione 4K, questo Smart TV si rivolge alle famiglie che vogliono trasformare il salotto in un vero centro di intrattenimento, dove guardare serie TV su Netflix e Disney+, seguire eventi sportivi su DAZN o godersi film con colori puri grazie alla tecnologia NanoCell. Il processore α5 Gen 5 ottimizza automaticamente i contenuti, rendendolo perfetto anche per chi non è particolarmente esperto di tecnologia ma desidera comunque immagini brillanti e realistiche senza complicazioni.

Gli appassionati di gaming troveranno in questo modello un alleato prezioso: grazie all'integrazione con Google Stadia e NVIDIA GeForce NOW, potrete giocare ai migliori titoli senza bisogno di console o PC, mentre il Game Optimizer garantisce prestazioni fluide. La presenza di Google Assistant e Alexa integrati, insieme al telecomando puntatore intuitivo, rende questo TV particolarmente indicato per chi cerca comodità nel controllo vocale e nella navigazione. Inoltre, essendo compatibile con il nuovo standard DVB-T2, vi assicura tranquillità per il futuro del digitale terrestre, rappresentando un investimento intelligente per chi vuole evitare ulteriori spese tecnologiche a breve termine.

A 499€ avrete un TV completo e già pronto per lo switch-off del digitale terrestre. Vi consigliamo questo modello per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e per la versatilità che offre sia per film che per gaming.

