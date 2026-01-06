NVIDIA ha presentato al CES 2026 diverse novità, tutte (o quasi) trainate da un comune denominatore: l'intelligenza artificiale, tanto cara all'azienda di Huang e cardine sempre più centrale della strategia del Team Green.

DLSS 4.5: giocare in path tracing a 4K/240Hz

Quello che può essere considerato l'annuncio principale è senza dubbio il DLSS 4.5, una tecnologia progettata per abilitare il path tracing a risoluzione 4K e 240Hz attraverso l'integrazione del Super Resolution Transformer di seconda generazione.

Sotto il profilo tecnico, il nuovo Transformer di DLSS 4.5 offre una potenza di calcolo cinque volte superiore rispetto al passato ed è accelerato in formato FP8, garantendo una maggiore consapevolezza contestuale e un campionamento dei pixel più intelligente che riduce drasticamente il ghosting e migliora la stabilità temporale. Parallelamente, l'introduzione del Dynamic Multi Frame Generation permette di generare fino a sei fotogrammi aggiuntivi, massimizzando la fluidità in base al refresh rate del monitor. Un esempio tangibile di questo salto prestazionale è visibile in Black Myth: Wukong, dove su una RTX 5080 in 4K con Path Tracing attivo, si passa dai 184 FPS della tecnologia precedente ai 246 FPS abilitati dal MFG 6X.

L'IA non è solo nei giochi

L'innovazione si estende anche al modding con RTX Remix Logic, uno strumento che permette alle grafiche di reagire dinamicamente agli eventi di gioco rilevati in tempo reale, come l'attivazione di condizioni meteorologiche particellari all'apertura di una porta o l'applicazione di effetti di "paranoia" quando un nemico nascosto si trova nelle vicinanze.

Per quanto riguarda la produttività legata all'intelligenza artificiale, NVIDIA punta sulla riduzione dei requisiti hardware attraverso il supporto nativo NVFP4, che consente di eseguire modelli complessi come FLUX.2 riducendo l'occupazione della VRAM da 87GB a soli 26GB. Questa efficienza potenzia anche la generazione video con LTX-2, il principale modello video open weights capace di raddoppiare le prestazioni grazie al formato NVFP8 e di generare contenuti 4K in pochi secondi. Inoltre, la nuova funzione Nexa Hyperlink introduce una ricerca video privata e ottimizzata che permette di indicizzare grandi librerie e trovare clip basandosi sul contenuto delle immagini o dei dialoghi, anziché sul semplice nome del file.

GeForce Now arriva finalmente su Linux

Il servizio GeForce NOW si aggiorna con le prestazioni della RTX 5080 al costo di 19,99 dollari al mese, introducendo client nativi per Linux e Fire TV, il supporto per i controlli di volo e il Single Sign-On per piattaforme come Battle.net e Gaijin. NVIDIA ha anticipato che su GFN arriveranno alcuni dei titoli più attesi del 2026, tra cui Resident Evil Requiem il 27 febbraio, Pragmata il 24 aprile, 007 First Light il 27 maggio e Phantom Blade Zero il 9 settembre.

Sul fronte dell'hardware, i nuovi monitor G-SYNC Pulsar da 360Hz garantiscono una nitidezza di movimento percepita superiore ai 1000Hz, offrendo una chiarezza quattro volte superiore rispetto ai display tradizionali. Questi schermi integrano la tecnologia G-SYNC Ambient Adaptive, che regola automaticamente luminosità e colori in base alla luce ambientale della stanza.