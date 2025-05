Logitech MX Vertical: il mouse che si prende cura del tuo benessere, oggi in OFFERTA!

Se desiderate migliorare la vostra postazione lavorativa o semplicemente cercate un mouse ergonomico che unisca comfort, efficienza e design avanzato, non potete lasciarvi sfuggire questa promozione su Amazon. Il celebre mouse ergonomico Logitech MX Vertical è attualmente disponibile a soli 56,99€, con uno sconto dell'11% rispetto al più basso prezzo recente di 64€. Un'offerta quasi al minimo storico, ideale per chi desidera investire nel proprio benessere durante le ore al computer.

Logitech MX Vertical, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech MX Vertical è progettato per garantire una posizione naturale della mano, riducendo lo sforzo muscolare del 10% rispetto ai mouse tradizionali. Il suo angolo di inclinazione di 57° è studiato per diminuire la pressione sul polso e per migliorare la postura complessiva, offrendo un'esperienza d'uso estremamente confortevole anche per lunghe sessioni lavorative. Il pollice trova un comodo appoggio sul lato, contribuendo a mantenere una posizione rilassata e naturale.

Un altro aspetto che distingue questo dispositivo è l'elevata precisione del tracciamento ottico 4K DPI, che riduce il movimento della mano di ben quattro volte rispetto ai comuni mouse con 1000DPI. Inoltre, grazie al tasto dedicato, potrete regolare la velocità del cursore in modo dinamico in base alle vostre esigenze. Non manca il supporto alla tecnologia Easy-Switch e Flow, che vi consente di controllare più dispositivi contemporaneamente e di spostare file tra computer con una semplicità sorprendente.

Questo mouse wireless Logitech MX Vertical è compatibile con Windows, macOS e iPadOS, e può essere connesso tramite Bluetooth o ricevitore USB Unifying. La batteria integrata ricaricabile assicura fino a quattro mesi di autonomia con una sola ricarica completa, mentre una ricarica rapida di un minuto offre fino a tre ore di utilizzo, rendendolo perfetto anche per chi è sempre in movimento.

Con un design testato e approvato da professionisti dell'ergonomia e l'affidabilità garantita dal marchio Logitech, MX Vertical rappresenta una scelta eccellente per chi cerca ergonomia, precisione e versatilità in un unico prodotto. Approfittate subito dell'offerta su Amazon a soli 56,99€ prima che il prezzo torni a salire. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse ergonomici e verticali per ulteriori consigli.

