Logitech POP: splendida tastiera wireless in super sconto!

Il Black Friday 2023 è finalmente arrivato e, come vi stiamo raccontando sin dalle primissime ore di oggi, le offerte messe a disposizione di Amazon sono davvero tantissime! Tra queste, vi segnaliamo ora la splendida tastiera wireless Logitech POP Keys, venduta su Amazon a soli 54.99€, rispetto al prezzo originale di 69.99€, e dunque con uno sconto pari al 21%! Parliamo di una tastiera meccanica stilosa e accattivante, con un design retrò in stile "arcade", tasti con emoji personalizzabili, ed un'ampia compatibilità!

Logitech POP Keys, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera meccanica wireless Logitech POP Keys è consigliata a chiunque desideri dare un tocco sfizioso alla propria postazione di lavoro o di gioco. Particolarmente indicata per persone che passano molto tempo in chat o sui social network, grazie ai suoi tasti emoji intercambiabili, che permettono di esprimere la propria personalità online in modo semplice e veloce. Compatibili con qualsiasi piattaforma, permette una connessione simultanea fino ad un massimo di 3 dispositivi, ed è dunque l'ideale per chi ha bisogno di multitasking. Essa, inoltre, rappresenta una valida soluzione anche per chi cerca una tastiera meccanica durevole e dalla buona batteria, giacché ha tasti progettati per sopportare fino a 50 milioni di battute!

Colorata e divertente, dispone di 8 tasti emoji personalizzabili e un tasto menu emoji, tutti modificabili attraverso il software Logitech. È inoltre compatibile con varie piattaforme come Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPadOS o iOS e dispone di una batteria in grado di durare, senza alcun problema, come minimo per 3 anni.

La Logitech POP Keys è attualmente in offerta al prezzo di 54.99€, rispetto al prezzo originale di 69.99€. Consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta, per acquisire una tastiera unica nel suo genere, versatile e duratura.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!