Super SCONTO di 380€ sul monitor gaming ASUS ROG Strix da 43"

Il Black Friday 2023 è finalmente iniziato: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, ma è spuntata una promozione che merita un'attenzione particolare. Il monitor da gaming ASUS ROG Strix XG438QR, un prodotto di alta qualità con caratteristiche eccezionali come risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tecnologia HDR, è ora disponibile a soli 849,99€. Approfitta subito di questo sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 1056.7€!

ASUS ROG Strix XG438QR, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming ASUS ROG Strix XG438QR è consigliato a quei giocatori che sono alla ricerca di un'immersione totale nel mondo dei videogiochi, grazie al suo grande schermo da 43", ma non solo. È dotato di tecnologie all'avanguardia che trascendono lo standard dei monitor da gioco: con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, il monitor offre un'esperienza di gioco estremamente fluida, eliminando il tearing e riducendo al minimo i problemi di latenza, rappresentando il prodotto perfetto per i giocatori professionisti o per coloro che ricercano un'esperienza videoludica senza eguali.

Il monitor ASUS ROG Strix XG438QR presenta una risoluzione 4K (3840x2160) su uno schermo da 43" con frequenza di aggiornamento di 120Hz. L'ampia gamma colori DCI-P3 al 90% e la tecnologia HDR assicurano una resa cromatica eccezionale, rendendo il prodotto ideale anche per i creatori di contenuti digitali che richiedono un'alta fedeltà di colori. Ha, inoltre, due altoparlanti stereo da 10W, integra la tecnologia Radeon FreeSync 2 HDR e include persino un telecomando per regolare a distanza le impostazioni del display.

Attualmente l'ASUS ROG Strix XG438QR è in offerta a 849,99€, rispetto al prezzo originale di 1.229,00€, rappresentando quindi un'ottima opportunità per acquistare un monitor gaming dalla qualità eccellente. Grazie alle sue grandi dimensioni, alla frequenza di aggiornamento elevata, alla tecnologia HDR e Freesync 2, e alla fedeltà cromatica offerta, consigliamo l'acquisto di questo prodotto sia a chi cerca un'esperienza di gioco di alto livello, sia a chi ha bisogno di un'affidabilità di colori per la creazione di contenuti digitali.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!