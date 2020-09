MaaxBoard Mini colma alcune lacune del rivale Raspberry Pi

MaaxBoard Mini è un nuovo SBC (Single Board Computer) dal formato ultra-compatto che vuole competere con il popolare Raspberry Pi. La board porta con se alcune funzioni mancanti sul Pi che faranno la felicità di alcuni utenti.

MaaxBoard Mini è dotato di un processore NXP i.MX 8M quad-core capace di raggiungere 1,8GHz e basato su architettura Cortex-A53. La RAM è di tipo DDR4, il che lo mette praticamente in pari come capacità con il rivale Raspberry Pi.

Una delle caratteristiche distintive di questa board è la presenza di 3 tasti fisici, di cui uno dedicato all’accensione e allo spegnimento, e di due LED programmabili in base alle esigenze degli utenti. Sarà quindi possibile programmare sulla scheda funzionalità specifiche che sfruttano queste componenti senza doverle acquistare a parte e collegare ai pin GPIO.

Come il Raspberry, MaaxBoard Mini possiede 40 pin GPIO che lo rendono tecnicamente compatibile con i vari HAT Raspberry già in commercio. Tuttavia la nuova scheda non dispone di uscite video HDMI, dovrete per forza utilizzare MIPI DSI per la visualizzazione dei contenuti su uno schermo.

Il modello base possiede 2GB di RAM e dispone di 64GB di memoria eMMC espandibile tramite una scheda MicroSD. Come il Raspberry Pi 4, il MaaxBoard Mini ha quattro porte USB, ma le sue connessioni sono limitate allo standard USB 2.0, mentre il Pi ha due connettori USB 3.0.

Dal punto di vista del software, è possibile installare vari sistemi operativi Linux come Debian e Android, ma è anche possibile utilizzare Windows 10 IoT Core di Microsoft.

MaaxBoard Mini è disponibile tramite il sito web di Embest a 72,50 dollari, un prezzo di prezzo considerevole rispetto al Raspberry Pi 4 da 2GB.