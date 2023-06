Oggi Apple ha presentato il nuovo Mac Pro, ora dotato di M2 Ultra, unisce le prestazioni senza precedenti del chip più potente di Apple alla versatilità dell’espansione PCIe. Il Mac Pro è fino a 3 volte più veloce rispetto al modello basato su Intel di generazione precedente. Con una memoria unificata fino a 192GB è possibile gestire carichi di lavoro impegnativi che altri sistemi non sono in grado di elaborare. Il nuovo Mac Pro completa la transizione dei Mac verso l’Apple silicon. “Il nuovo Mac Studio e il Mac Pro con l’Apple silicon sono i due Mac più potenti che abbiamo mai realizzato“, ha dichiarato John Ternus, vicepresidente senior dell’Ingegneria Hardware di Apple. “[…] E per gli utenti che hanno bisogno della versatilità dell’espansione interna, il Mac Pro unisce slot PCIe al nostro chip più potente.”

Mentre il Mac Pro basato su Intel aveva, di base, una CPU a 8 core, oggi ogni Mac Pro dispone della CPU a 24 core più potente di Apple, fino a una GPU a 76 core e parte con il doppio della memoria e dello storage SSD. Il nuovo Mac Pro può essere espanso fino a 192GB di memoria con un bandwidth unificato che raggiunge gli 800GB/s. Ora ogni Mac Pro dispone delle prestazioni non di una, ma di ben sette schede Afterburner integrate. Inoltre è dotato del media engine del Mac Studio con M2 Ultra. Entrambi possono riprodurre contemporaneamente un numero senza precedenti di 22 flussi video ProRes in 8K.

Mac Pro dispone di sette slot di espansione PCIe, sei che supportano la generazione 4, è due volte più veloce rispetto al passato, consentendo agli utenti di personalizzare Mac Pro con schede di vari tipi. Dai professionisti del suono che hanno bisogno di schede di elaborazione del segnale digitale (DSP), ai professionisti del video che necessitano di schede di interfaccia digitale seriale (SDI) per collegarsi a telecamere e monitor professionali, agli utenti che necessitano di una rete e di storage aggiuntivi.

La vasta gamma di connettività di Mac Pro si arricchisce ulteriormente con otto porte Thunderbolt 4 integrate, sei sul retro e due sulla parte superiore (il doppio rispetto al passato). Supporta fino a sei Pro Display XDR, insieme a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Inoltre,Mac Pro include tre porte USB-A, due porte HDMI che supportano risoluzioni fino a 8K e frequenze di aggiornamento fino a 240Hz, due porte Ethernet 10Gb e una presa per cuffie che consente l’utilizzo di cuffie ad alta impedenza.