MacBook Air con Chip M1 in sconto a soli 949€! AFFARE

Il MacBook Air dotato del chip M1 ha ridefinito gli standard di prestazioni ed efficienza energetica nel settore dei computer portatili, da essere ancora oggi un'ottima alternativa ai MacBook Air con chip Apple più recenti. Se a questo aggiungiamo il vantaggio di un SSD più veloce rispetto al nuovo modello, è chiaro che si tratta di un notebook su cui puntare. Il suo prezzo, tuttavia, tende a mantenersi stabile nel tempo, rendendo rare le occasioni di acquistarlo a un prezzo davvero interessante. Mediaworld offre oggi una buona opportunità, proponendolo a soli 949€ anziché 1.229€.

MacBook Air 13 M1, chi dovrebbe acquistarlo?

Nonostante i suoi anni, il MacBook Air 13 con chip M1 è considerato ancora oggi tra i migliori notebook che si possono acquistare, in particolare per chi cerca una macchina potente e versatile, adatta sia al lavoro che al tempo libero. Con un'incredibile autonomia di 18 ore, si rivela perfetto anche per chi necessita di prestazioni affidabili durante l'utilizzo prolungato.

L'ottimo SSD, dalle prestazioni addirittura superiori rispetto al modello M2, rende il primo MacBook Air con chip Apple adatto per sfide impegnative come il montaggio video. Il display Retina contribuisce ulteriormente a questo scopo, offrendo immagini dettagliate e colori brillanti che conferiscono sicurezza durante le attività lavorative.

La leggerezza e la portabilità del MacBook Air 13, unite alla sua silenziosità grazie all'assenza di un sistema di raffreddamento, lo rendono un investimento di grande valore. Sebbene ci siano state offerte più vantaggiose in passato, il prezzo pieno del MacBook Air 13 M1 è spesso la norma, il che rende l'attuale proposta di Mediaworld piuttosto interessante.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Mediaworld dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

