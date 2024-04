MacBook Air M2 tuo a MENO DI 800€ grazie a questa offerta Unieuro!

Quando si tratta di computer portatili, ben pochi modelli sul mercato possono competere con il MacBook Air con chip M2 di Apple in termini di versatilità, comodità, compattezza e facilità d'uso. Ebbene, grazie alla nuova promozione "Cambia il tuo PC" di Unieuro potrà essere vostro a meno di 800€: oltre allo sconto del 12%, che ne fa scendere il prezzo a 1.099,00€ invece di 1.249,00€, potrete ottenere un rimborso fino a 300€ restituendo il vostro PC usato!

MacBook Air M2, come acquistarlo con l'offerta di Unieuro?

Grazie alla promozione di Unieuro, valida fino all'11 aprile, potrete acquistare un nuovo Mac e spedire il vostro PC usato per farlo valutare, ottenendo un rimborso fino a 300€. Vi basterà, infatti, acquistare il nuovo Mac nello store di Unieuro, richiedendo il rimborso entro 15 giorni dalla data di acquisto tramite la pagina dedicata all'offerta.

Dopodiché, dovrete spedire il dispositivo usato entro 15 giorni dall'approvazione della richiesta. Opia Ltd, entro i successivi 10 giorni dal ricevimento del dispositivo usato, verificherà la sussistenza dei requisiti indicati nel regolamento e, in caso di esito positivo, vi comunicherà il valore di valutazione del dispositivo usato. Riceverete poi il valore di valutazione direttamente nel vostro conto bancario entro 30 giorni!

MacBook Air M2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air con chip M2 rappresenta l'apice dell'innovazione e del design di Apple, con un peso di soli 1,24 kg e un'eccellente portabilità, rendendolo perfetto per chi, per motivi di lavoro o studio, si deve spostare spesso e, dunque, necessita di un notebook facile da portare con sé; a tal proposito, la durata della batteria fino a 18 ore vi garantisce prestazioni per l'intera giornata senza la necessità di doverlo ricaricare. Inoltre, è dotato di uno straordinario display Liquid Retina da 13,6", offre una qualità visiva eccezionale, ideale per i professionisti creativi che richiedono una vasta gamma cromatica e dettagli nitidi nelle loro attività.

Insomma, questo notebook rappresenta un'opportunità imperdibile per coloro che desiderano la potenza di un PC desktop e la semplicità d'uso tipica di Apple, oltre alla compatibilità con una vasta gamma di applicazioni quotidiane e professionali come la suite Adobe. Se state cercando il miglior dispositivo possibile per completare i vostri progetti, comunicare in modo chiaro e rimanere produttivi ovunque vi troviate, il MacBook Air con chip M2 è la scelta ideale grazie al suo potente processore, alla fotocamera con risoluzione Full HD e alla comodissima tastiera.

Il MacBook Air M2 vi assicurerà, infatti, prestazioni eccellenti per gli anni a venire, rappresentando un investimento che vale ogni centesimo. Un compagno ideale per il lavoro, l'intrattenimento e lo studio, con la solidità e l'affidabilità tipiche di Apple, il tutto a un prezzo davvero ottimo, che potrete anche dilazionare con il pagamento a rate a tasso zero. Non possiamo, dunque, che consigliarvi di approfittare della promozione Unieuro!

