Il mondo dei laptop Apple sta per attraversare uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni: i nuovi MacBook Pro con display touchscreen si stanno delineando con contorni sempre più precisi, e le caratteristiche trapelate da Bloomberg disegnano un'esperienza utente che tenta di riconciliare il paradigma tradizionale del puntatore con quello tattile, finora appannaggio esclusivo degli iPad. Si tratta di un passaggio che Apple ha resistito a lungo, mentre il mercato Windows offriva touchscreen sui laptop già da oltre un decennio, e che ora arriva con una proposta tecnica ambiziosa e potenzialmente più matura rispetto a quanto visto finora nella concorrenza.

Il dettaglio più interessante riguarda l'introduzione di una Dynamic Island sul display dei nuovi MacBook Pro, una soluzione che fino ad oggi Apple aveva riservato esclusivamente agli iPhone a partire dalla serie 15 Pro. La presenza di questa caratteristica non è casuale: secondo Bloomberg, il passaggio ai pannelli OLED — previsto sia per il modello da 14 pollici che per quello da 16 pollici — consentirebbe tecnicamente di integrare la fotocamera frontale all'interno del display secondo questa architettura. Finora Apple ha adottato schermi OLED su iPhone, Apple Watch e, più di recente, sull'iPad Pro, ma non ha mai portato questa tecnologia di visualizzazione sui laptop: i nuovi MacBook Pro segnerebbero quindi una doppia prima volta.

Sul fronte dell'interazione tattile, Apple starebbe lavorando a quella che le fonti di Bloomberg definiscono una "interfaccia dinamica", pensata specificamente per rendere più fluido il passaggio tra l'uso del trackpad e il tocco diretto sullo schermo. Quando un utente sfiora un pulsante a schermo, la versione di macOS in esecuzione su questi laptop sarà in grado di aprire un menu contestuale con opzioni ottimizzate per i comandi touch. Anche elementi storici dell'interfaccia grafica come la barra dei menu potranno ingrandirsi automaticamente per facilitare la selezione con il dito, riducendo la frustrazione tipica di chi tenta di colpire bersagli minuscoli progettati per un cursore di precisione.

Le funzionalità tattili di base attese comprendono lo scorrimento fluido e il pinch-to-zoom su immagini, file e pagine web, caratteristiche ormai consolidate sull'ecosistema mobile Apple. Degna di nota è l'assenza deliberata di una tastiera virtuale a schermo: trattandosi di laptop con tastiera fisica integrata, questa scelta appare logistica oltre che stilistica, e distingue nettamente l'esperienza MacBook da quella iPad.

Sul piano competitivo, va rilevato che Apple arriva a questo appuntamento con anni di ritardo rispetto al mondo Windows, dove touchscreen e interfacce adattive su laptop sono una realtà consolidata — si pensi ai dispositivi Microsoft Surface o alle numerose soluzioni 2-in-1 di produttori come Lenovo, HP e Dell. Tuttavia, il ritardo potrebbe trasformarsi in un vantaggio: Apple ha nel frattempo costruito un ecosistema che facilita enormemente questo tipo di transizione. Il progetto Catalyst prima e le API di macOS per app universali poi hanno permesso agli sviluppatori di portare applicazioni touch-native da iPadOS a macOS, creando già un catalogo di software predisposto per l'interazione tattile.

L'architettura visiva di macOS, nelle sue versioni più recenti, si è progressivamente orientata verso elementi grafici dal design generoso e ben spaziati, avvicinandosi esteticamente a quello che un'interfaccia touch-friendly richiederebbe. Questo significa che la base tecnica e visiva su cui innestare il tocco diretto è già in parte predisposta, a differenza di quanto avvenuto con le prime implementazioni touchscreen su Windows, che dovevano fare i conti con un'interfaccia desktop storica progettata attorno al mouse.

Restano aperti alcuni interrogativi pratici: l'ergonomia del tocco su uno schermo verticale — la cosiddetta "gorilla arm" che affatica il braccio durante l'uso prolungato — è un problema che nessun produttore ha completamente risolto, e che Apple stessa dovrà affrontare con soluzioni software intelligenti più che hardware. Il lancio di questi nuovi MacBook Pro è atteso per l'autunno 2025, e rappresenterà un banco di prova fondamentale per capire se la filosofia Apple di aspettare e perfezionare prima di adottare una tecnologia avrà prodotto, anche in questo caso, un'esperienza superiore alla media del mercato.