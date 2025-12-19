L'aggiornamento a macOS Tahoe sta causando problemi di visualizzazione per un numero crescente di utenti Apple, con segnalazioni concentrate soprattutto tra chi utilizza lo Studio Display. Il fenomeno si manifesta con sfarfallii intermittenti dello schermo che, seppur brevi, risultano particolarmente fastidiosi durante l'uso quotidiano. Nonostante gli aggiornamenti incrementali rilasciati da Cupertino, il problema persiste e in alcuni casi sembra addirittura peggiorato, mentre dall'azienda non è ancora arrivato alcun riconoscimento ufficiale della criticità.

La questione è emersa pubblicamente quando Dan Moren ha documentato su Mastodon le anomalie riscontrate utilizzando il suo Mac mini e MacBook Air connessi allo Studio Display. Il problema si manifesta prevalentemente durante il passaggio tra applicazioni con sfondi chiari o durante lo scorrimento di pagine web su background luminosi. Gli sfarfallii possono presentarsi singolarmente come brevi flash oppure ripetersi in sequenza per alcuni secondi consecutivi, rendendo l'esperienza d'uso decisamente poco piacevole.

Dal punto di vista tecnico, il comportamento anomalo sembra legarsi al contrasto tra contenuti scuri e luminosi. La transizione da elementi con colorazioni dark a interfacce prevalentemente bianche costituisce il trigger più affidabile per riprodurre il glitch, anche se sono state segnalate occorrenze apparentemente casuali senza particolari pattern riconoscibili. La natura intermittente del difetto complica notevolmente l'identificazione della causa principale e rende difficile per gli utenti determinare se i loro tentativi di risoluzione abbiano effettivamente sortito qualche effetto.

Gli aggiornamenti a macOS 26.1 e macOS 26.2 non hanno risolto il problema, con alcuni utenti che segnalano addirittura un peggioramento dopo quest'ultimo update

Moren ha tentato diverse soluzioni empiriche per aggirare il problema, disattivando funzionalità come True Tone, Night Shift e la regolazione automatica della luminosità. I risultati sono stati nel migliore dei casi ambigui: la disattivazione di Night Shift sembrava aver apportato qualche miglioramento, ma la natura intermittente del difetto rende pressoché impossibile confermare con certezza l'efficacia di questi workaround.

Particolarmente preoccupante è il fatto che gli aggiornamenti macOS 26.1 e macOS 26.2 non abbiano risolto la criticità. Alcuni utenti riferiscono addirittura che l'ultima versione potrebbe aver esacerbato il fenomeno, suggerendo che il problema potrebbe risiedere in modifiche al codice di gestione del display introdotte proprio con questi aggiornamenti incrementali. L'assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale da parte di Apple lascia gli utenti nel limbo, senza una roadmap chiara per la risoluzione.

Un aspetto ancora da chiarire riguarda la portata del problema: non è definito con certezza se il bug colpisca esclusivamente lo Studio Display o se possa manifestarsi anche con altri monitor esterni. Le testimonianze disponibili si concentrano principalmente sul display di fascia alta di Apple, ma mancano dati sufficienti per escludere altre configurazioni hardware. Alcuni utenti con Pro Display XDR collegati a MacBook Pro con chip M4 non hanno riscontrato anomalie, suggerendo che potrebbero esserci fattori specifici legati al modello di display o alla combinazione particolare di hardware.