Il Marshall Emberton II, l'iconico altoparlante Bluetooth portatile con suono a 360 gradi e certificazione IPX7, è disponibile su Amazon a un prezzo davvero imperdibile. Questo gioiello audio offre oltre 30 ore di autonomia, True Stereophonic per un'esperienza d'ascolto multidirezionale e una costruzione sostenibile con il 50% di plastica riciclata. Oggi potete portarlo a casa a soli 79€ invece di 179€, un risparmio eccezionale per chi cerca qualità Marshall in formato portatile. Perfetto per l'estate grazie alla resistenza ad acqua e polvere!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Marshall Emberton II, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Marshall Emberton II è la scelta ideale per chi cerca un altoparlante Bluetooth che unisca qualità audio superiore e portabilità estrema. Con uno sconto del 56%, questo diffusore si rivolge agli amanti della musica che non vogliono scendere a compromessi: il suono a 360 gradi con tecnologia True Stereophonic garantisce un'esperienza d'ascolto eccellente da ogni angolazione, mentre la certificazione IPX7 lo rende perfetto per chi ama ascoltare musica in ogni situazione, dalla spiaggia alla piscina, senza preoccupazioni. Le oltre 30 ore di autonomia eliminano l'ansia da ricarica, rendendo questo speaker ideale per lunghi viaggi, campeggio o semplicemente per godervi la musica tutto il giorno senza interruzioni.

Questo altoparlante soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità e qualità senza compromessi. La funzionalità Stack Mode permette di connettere più unità per amplificare il suono, perfetto per feste e riunioni all'aperto. Non meno importante, Emberton II risponde alle necessità di chi è attento alla sostenibilità ambientale, grazie alla struttura realizzata per il 50% in plastica riciclata. A questo prezzo eccezionale, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera il leggendario sound Marshall in un formato compatto e resistente, capace di accompagnarvi in ogni avventura quotidiana.

Da 179€ a soli 79€ con uno sconto del 56%: un'occasione imperdibile per portarvi a casa un prodotto di qualità superiore. Vi consigliamo questo acquisto per il suono eccezionale, la durata incredibile e l'attenzione all'ambiente con materiali riciclati.

Vedi offerta su Amazon