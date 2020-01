MasterAir G200P: il nuovo dissipatore a basso profilo di Cooler Master

Cooler Master ha reso disponibile MasterAir G200P, un nuovo dispositivo di raffreddamento pensato ad hoc per i PC small form factor (SFF) grazie alla sua altezza davvero ridotta, inferiore ai 4 centimetri e pari, per la precisione, a 39,4 millimetri. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il MasterAir G200P vanta un buon dissipatore, una ventola abbastanza silenziosa e LED RGB indirizzabili che consentono ai modder di realizzare PC compatti e accattivanti.

Il MasterAir G200P presenta, per quanto riguarda la parte di dissipazione passiva, una piastra in alluminio 95 × 92 mm con oltre 50 alette e due heatpipe a forma di C, nonché una base in rame. Il dispositivo è dotato ovviamente anche di una parte di raffreddamento attiva composta da una ventola PWM da 92 mm con illuminazione RGB, che presenta una velocità di rotazione compresa tra gli 800 e i 2.600 giri al minuto, può generare un flusso d’aria fino a 35,5 CFM e un rumore fino a 26 dBA.

Il MasterAir G200P è un dispositivo compatibile con tutti i moderni socket dei processori AMD e Intel. Cooler Master non ha fornito tra i dati un TDP “massimo”, ma valuta il suo prodotto compatibile per l’uso con CPU da 95 W. In genere, i dispositivi di raffreddamento della CPU a basso profilo alti circa 30 mm sono classificati per CPU con un TDP da 35 W a 65 W circa, ma il MasterAir G200P è leggermente più alto ed è equipaggiato con due heatpipe; probabilmente è per questo che Cooler Master lo considera adatto a processori con TDP di 95 W.

Per quanto riguarda l’estetica, è interessante la scelta di Cooler Master di rendere l’illuminazione RGB indirizzabile e controllabile tramite i software dei principali produttori di schede madri, senza dover scaricare per forza un software proprietario. Questo renderà più facile la creazione di un sistema di illuminazione sincronizzato tra più componenti, anche di produttori diversi.

Questo prodotto è già disponibile sul mercato, in Italia è acquistabile su Amazon ad un prezzo di 54,15 euro con due anni di garanzia da parte del produttore.