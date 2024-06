MENO DI METÀ prezzo per questo SSD NVMe da 4TB: CHE AFFARE! (-54%)

Se state cercando un'unità SSD ad alte prestazioni che possa aumentare radicalmente la velocità e l'efficienza del vostro PC, sia per i programmi che per l'accensione, allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta disponibile su Amazon. Questo SSD Adata XPG SX8100 da 4TB è infatti ora disponibile a soli 201,49€, un'offerta ottima considerando la sua capienza e velocità, visto che potete risparmiare il 54% rispetto al precedente prezzo di 435,01€.

SSD ADATA XPG SX8100 da 4TB, chi dovrebbe acquistarlo

Questo SSD NVMe ADATA da 4TB rappresenta la soluzione ideale per chi vuole migliorare il proprio computer con una memoria veloce e piuttosto capiente. Grazie alle sue velocità di lettura e scrittura che raggiungono rispettivamente i 3500 e i 3000 MB al secondo, è particolarmente indicato per gli appassionati di gaming e per i professionisti del settore creativo che necessitano di accedere rapidamente ai propri file e ridurre drasticamente i tempi di caricamento dei software. La tecnologia NVMe Gen3 x 4 PCIe e la cache SLC garantiscono infatti un'accelerazione notevole nelle prestazioni dei PC.

In aggiunta, la durabilità è un altro punto di forza grazie all'adozione del flash NAND 3D che non solo aumenta la capacità di storage ma garantisce anche maggiore efficienza e resistenza nel tempo, permettendo al dispositivo di resistere a urti e alte temperature. La sicurezza dei dati è assicurata dalla tecnologia di correzione degli errori LDPC e dal RAID, che insieme proteggono i dati garantendo integrità e durabilità. Trattandosi di un SSD NVMe M.2 è necessario assicurarsi di possedere una porta adatta nel proprio PC o munirsi di un adattatore.

Disponibile a soli 201,49€, questo SSD da 4TB è consigliato per la sua capacità notevole, per le prestazioni eccellenti e per soprattutto una capienza a dir poco ottima. Rappresenta una scelta conveniente e duratura per chi cerca di migliorare il proprio dispositivo con una memoria performante e affidabile.

Vedi offerta su Amazon