Sempre meno IA in Europa: Meta decide di non rilasciare il suo Llama AI

Meta ha annunciato la decisione di non lanciare il suo nuovo modello di intelligenza artificiale multimodale nell'Unione Europea a causa delle preoccupazioni legate alle recenti normative.

Il modello, che integra video, audio, immagini e testo, sarebbe rilasciato con una licenza aperta, ma le incertezze date dalle recenti normative hanno spinto l'azienda a escludere il mercato europeo.

In seguito al Digital Markets Act, Apple annunciò di non voler rilasciare Apple Intelligence in Europa

Kate McLaughlin, portavoce di Meta, ha dichiarato a The Verge: "Rilasceremo il modello multimodale Llama nei prossimi mesi, ma non nell'UE a causa della natura imprevedibile dell'ambiente normativo europeo".

Questa mossa segue la decisione analoga presa recentemente da Apple, che ha escluso l'UE dal lancio della sua Apple Intelligence, proprio per timori legati al Digital Markets Act e a come risulta imprevedibile in Europa.

Meta ha, inoltre, sospeso i suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa in Brasile, a causa delle preoccupazioni sulla conformità alla protezione dei dati.

In uno scenario dove le aziende più importanti del settore, sembrano sempre più inclini a escludere l'Europa da quella che viene considerata la "Next Big Thing", la situazione resta complicata per le aziende extra-EU, che aspiravano a fornire prodotti e servizi sfruttando questi modelli, trovandosi ora esclusi da uno dei maggiori mercati economici mondiali.

Nonostante l’esclusione dei prodotti multimodali, una versione esclusivamente testuale del modello Llama 3 di Meta sarà comunque lanciata nell'UE. I modelli AI multimodali di Meta trovano applicazione in prodotti come gli occhiali intelligenti Meta Ray-Ban.

Secondo quanto riportato da Axios, il veto di Meta si estenderà anche alle future versioni del modello multimodale, mantenendo però la variante più grande, e solo testuale, del modello Llama 3 disponibile per i clienti europei.

La scelta di Meta non ha ancora ricevuto commenti ufficiali dall'UE al momento della redazione di questo articolo. In precedenza, la decisione di Apple di potenzialmente limitare il suo dispiegamento AI era stata fortemente criticata dal commissario europeo, Margrethe Vestager, non ottenendo, comunque, alcun dietrofront da parte dell'azienda di Cupertino.