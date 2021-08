Microprocessori, previsto un nuovo record di vendite per quest’anno

Secondo un rapporto pubblicato da IC Insights, le vendite di unità a microprocessore (MPU) dovrebbero superare i 100 miliardi di dollari quest’anno, segnando un vero e proprio record assoluto a causa della forte domanda di CPU per computer e SoC per smartphone. Inoltre, si prevede che le spedizioni di MPU raggiungeranno i 2,49 miliardi per la prima volta nella storia. Le CPU per PC e server rappresenteranno il 46,7% delle vendite globali di MPU, superando significativamente le vendite di SoC per smartphone. La domanda di MPU – unità di elaborazione centrale (CPU) e system-on-chip (SoC) per varie applicazioni – è da record (proprio come quella per tutti i tipi di chip nell’ultimo periodo), trovandoci i una fase durante la quale il mondo si sta trasformando ed emergono nuovi tipi di dispositivi basati su MPU. Si prevede che le spedizioni di unità di MPU aumenteranno dell’11% su base annua, raggiungendo quasi 2,49 miliardi di unità.

IC Insights prevede che le vendite di MPU raggiungeranno i 103,7 miliardi di dollari quest’anno, con un aumento del 14% anno su anno. I ricavi record delle MPU e le spedizioni di unità sono guidati da una domanda senza precedenti di CPU e SoC, prezzi di vendita medi elevati, in quanto i progettisti di chip integrano più potenza di calcolo e funzionalità nei loro prodotti, e priorità dei modelli di fascia alta rispetto agli altri da parte dei fornitori. Le vendite di CPU per PC e server raggiungeranno i 48,4 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 4% su base annua, un chiaro indicatore del fatto che i microprocessori per computer sono ancora il più grande mercato MPU per quanto riguarda i ricavi. Inoltre, le spedizioni unitarie di processori per personal computer e server aumenteranno del 6% nel 2021 rispetto al 2020.

Sebbene le spedizioni di unità di PC al giorno d’oggi siano elevate rispetto agli anni precedenti, non sono così consistenti come circa un decennio fa. Eppure, le spedizioni di server con costosi microprocessori all’interno stanno battendo ogni record, il che ha un effetto positivo sull’intero mercato. In effetti, 48,4 miliardi di dollari rappresentano un fatturato record per le CPU – afferma IC Insights. Le entrate derivanti dai SoC per smartphone saliranno a 35,7 miliardi di dollari e si prevede che le spedizioni unitarie aumenteranno del 34% nel 2021.

Le vendite di MPU integrate sono sulla buona strada per raggiungere i 19,7 miliardi di dollari, registrando una crescita dell’11% anno su anno nonostante gravi carenze. Il segmento delle MPU integrate è la categoria più ampia di tutte le MPU in termini di unità spedite, poiché oltre un miliardo di tali chip viene utilizzato per applicazioni quali automotive, elettronica di consumo, industriale, IoT, medicale, networking e telecomunicazioni. In termini di unità, le spedizioni di MPU integrate aumenteranno del 12% su base annua, ma la crescita delle unità è limitata dalla carenza e dall’incapacità delle fonderie di aumentare la loro produzione.

Infine, IC Insights prevede che i ricavi delle MPU aumenteranno sino a 127,8 miliardi di dollari nel 2025, con le spedizioni che arriveranno a ben 2,89 miliardi di CPU e SoC.