Se sei alla ricerca di un’offerta imperdibile per dotare la tua famiglia di uno strumento indispensabile per il lavoro e l’intrattenimento digitale, Microsoft Office 365 Family è la risposta. E oggi, grazie a un’eccezionale promozione su Amazon, puoi ottenere un abbonamento di 12 mesi per 6 persone a un prezzo scontato del 44%!

Microsoft Office 365 Family rappresenta l’evoluzione digitale dell’iconico pacchetto Office, offrendo una vasta gamma di strumenti essenziali per semplificare le attività quotidiane sia sul fronte professionale che personale. Con un solo abbonamento, sarete in grado di installare Office su PC, Mac, tablet e smartphone, garantendo a ogni membro della famiglia un accesso completo e senza limiti alle applicazioni più utilizzate.

Con questa promozione, non solo risparmierete una cifra considerevole, ma avrete accesso a un intero anno di funzionalità avanzate offerte da Office 365 Family. Condividete documenti e collaborate in tempo reale con amici, parenti o colleghi grazie a Microsoft Word, Excel e PowerPoint, che sono solo alcuni dei software inclusi nell’offerta. Inoltre, potrete organizzare la vostra posta elettronica in modo efficace con Outlook e conservare i vostri file in modo sicuro e accessibile ovunque grazie a OneDrive, lo spazio di archiviazione cloud incluso nel pacchetto.

Ma le sorprese non finiscono qui! Office 365 Family offre anche benefici aggiuntivi come 60 minuti di chiamate Skype al mese verso telefoni fissi e mobili in tutto il mondo, oltre a continuare a ricevere le ultime versioni degli strumenti Office, senza costi aggiuntivi, durante l’intero periodo dell’abbonamento. Inoltre, grazie ai frequenti aggiornamenti e miglioramenti rilasciati da Microsoft, potrete godere di nuove funzionalità che renderanno la vostra esperienza ancora più completa e innovativa nel corso dell’anno.

Per approfittare di questa offerta straordinaria su Amazon, non dovete far altro che visitare la pagina del prodotto Microsoft Office 365 Family e aggiungerlo al carrello. Ricordate che l’abbonamento copre un intero anno e può essere condiviso con altri 5 membri della vostra famiglia o amici, consentendo loro di usufruire delle stesse fantastiche funzionalità su tutti i loro dispositivi.

Non perdete questa occasione unica di garantire a voi e alla tua famiglia l’accesso a uno strumento indispensabile per la produttività e la creatività digitale. Microsoft Office 365 Family con il suo sconto del 44% su Amazon rappresenta un investimento intelligente per soddisfare le esigenze di tutti i membri della tua famiglia, senza rinunciare alla qualità e all’efficienza offerte da Microsoft.

