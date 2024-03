Prezzo SHOCK per Microsoft 365 Family. Crolla a soli 54€!

Le offerte di primavera su Amazon continuano a stupire, offrendo a prezzi senza precedenti anche alcune delle suite di produttività più famose per il PC. Nel mirino delle offerte troviamo Microsoft 365 Family, disponibile nella versione che supporta fino a 6 utenti su PC, Mac, tablet e smartphone. Questo abbonamento annuale ha visto una drastica riduzione di prezzo, passando da 99€ a soltanto 53,99€, un ribasso davvero eccezionale.

Microsoft 365 Family, chi dovrebbe abbonarsi?

Il pacchetto Microsoft 365 Family è l'ideale per le famiglie o i gruppi fino a 6 persone che cercano una soluzione completa e sicura per soddisfare le proprie necessità digitali quotidiane. Se vi trovate spesso a collaborare su documenti, presentazioni o fogli di calcolo da diversi dispositivi, questo abbonamento fornirà gli strumenti necessari per farlo senza problemi, grazie alla possibilità di accesso simultaneo su massimo 6 dispositivi per persona.

Inoltre, con 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud per ciascun utente, avrete a disposizione un ampio spazio per salvare documenti, foto e file vari, mantenendoli sicuri e facilmente accessibili da qualsiasi luogo. Non solo, Microsoft 365 Family assicura anche una protezione avanzata dai rischi digitali tramite Microsoft Defender, proteggendo così i dati personali e i dispositivi di ogni membro della famiglia.

Se la sicurezza dei vostri dati, la collaborazione fluida su progetti condivisi e la necessità di uno spazio di archiviazione affidabile sono al primo posto nella lista delle vostre esigenze, questo abbonamento è ciò che fa per voi. La convenienza viene ulteriormente incrementata dalla disponibilità di applicazioni indispensabili come Word, Excel, PowerPoint e OneNote, tutte dotate di funzionalità premium.

Vedi offerta su Amazon