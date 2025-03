Microsoft elimina Copilot da Windows 11, ma è solo un errore

Un recente aggiornamento di Windows 11 ha causato la rimozione involontaria dell'applicazione Copilot su numerosi dispositivi, creando disagi agli utenti che si affidano all'assistente AI di Microsoft. L'anomalia, emersa dopo l'implementazione degli aggiornamenti Patch Tuesday dell'11 marzo, ha non solo disinstallato completamente l'app, ma ha anche rimosso l'icona dalla barra delle applicazioni, interrompendo così l'accesso rapido allo strumento di intelligenza artificiale. Microsoft ha già riconosciuto il problema e sta lavorando a una soluzione permanente, mentre fornisce agli utenti istruzioni temporanee per ripristinare la funzionalità.

Quando un bug diventa una "funzionalità" inattesa

Ironia della sorte, mentre i tecnici Microsoft classificano l'incidente come un errore di sistema da correggere urgentemente, molti utenti di Windows 11 lo stanno considerando un vantaggio inaspettato. Da quando Copilot è stato integrato nel sistema operativo, numerosi utilizzatori hanno espresso frustrazione per l'impossibilità di rimuoverlo facilmente, percependolo come un'imposizione più che come uno strumento utile.

La società di Redmond ha confermato l'anomalia in un documento di supporto ufficiale, ammettendo che "siamo a conoscenza di un problema con l'app Microsoft Copilot che colpisce alcuni dispositivi". Nel frattempo, gli utenti coinvolti possono reinstallare manualmente l'applicazione dal Microsoft Store e riposizionarla nella barra delle applicazioni.

L'evoluzione di Copilot: dalla web app alla versione nativa

Il bug arriva in un momento particolare per Microsoft, che sta implementando una versione completamente nativa di Copilot per Windows. Questo aggiornamento sostanziale arriva quasi un anno dopo il lancio della prima versione, che era essenzialmente un'applicazione web con funzionalità limitate.

La nuova versione di Copilot promette un'interfaccia migliorata e comandi vocali avanzati.

La nuova incarnazione dell'assistente AI presenta un'interfaccia utente rinnovata e introduce una funzionalità di attivazione vocale, simile a quella che Cortana offriva in Windows 10. Questa caratteristica permette agli utenti di interagire verbalmente con l'assistente, ampliando notevolmente le modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale nel sistema operativo.

Nuove funzionalità all'orizzonte: l'evento del 4 aprile

Microsoft non si ferma qui e ha in programma ulteriori aggiornamenti per Copilot che verranno svelati durante un evento speciale il 4 aprile, in occasione del 50° anniversario dell'azienda. L'amministratore delegato di Microsoft AI, Mustafa Suleyman, salirà sul palco per annunciare nuove funzionalità innovative per l'assistente digitale.

Secondo indiscrezioni, Microsoft starebbe sviluppando modelli di ragionamento AI proprietari per competere direttamente con OpenAI. Questa mossa strategica potrebbe segnare un cambiamento significativo nell'approccio dell'azienda all'intelligenza artificiale, riducendo la dipendenza da tecnologie di terze parti.

Un incidente nel percorso di integrazione dell'AI

L'incidente di disinstallazione involontaria evidenzia le sfide che Microsoft sta affrontando nell'integrare tecnologie di intelligenza artificiale all'interno del sistema operativo Windows. La società guidata da Satya Nadella ha investito massicciamente nello sviluppo di Copilot, posizionandolo come elemento centrale della propria strategia AI.

Tom Warren, senior editor con oltre vent'anni di esperienza nel settore tecnologico, ha seguito l'evoluzione del problema, sottolineando come questo tipo di inconvenienti tecnici possa influenzare la percezione degli utenti verso le nuove tecnologie implementate in Windows. Nonostante l'impegno di Microsoft nel correggere rapidamente il bug, rimane il fatto che molti utenti potrebbero approfittare di questa "disinstallazione accidentale" per liberarsi di un'applicazione che non tutti considerano essenziale.