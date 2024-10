Microsoft e OpenAI: 10 milioni di dollari ai giornalisti che useranno l'IA

Microsoft e OpenAI hanno annunciato un'iniziativa decisamente peculiare, investendo 10 milioni di dollari per introdurre strumenti di intelligenza artificiale nelle redazioni giornalistiche. Il programma, rivolto a un gruppo selezionato di testate, prevede 2,5 milioni di dollari in contanti e altrettanti in crediti software, da parte di ciascuna delle due aziende.

Questa iniziativa arriva mentre le due società stanno affrontando diverse cause legali per violazione del copyright da parte di importanti testate come il The New York Times e il Chicago Tribune. Nonostante ciò, Microsoft e OpenAI non sembrano desistere e proseguono nella loro strategia di collaborazione con i media, dopo aver già siglato accordi di licenza con numerose realtà editoriali statunitensi.

Secondo Microsoft e OpenAI, l'IA può aiutare nella ricerca, indagine, distribuzione e monetizzazione del giornalismo importante

Il primo round di finanziamenti andrà a cinque testate locali americane, tra cui il Newsday e The Seattle Times. Queste riceveranno fondi per assumere un ricercatore biennale che svilupperà, e implementerà, degli strumenti basati sull'IA che utilizzino gli strumenti di Microsoft Azure e OpenAI.

L'iniziativa fa parte di una collaborazione con il Lenfest Institute for Journalism, finalizzata a promuovere i media locali. Tom Rubin di OpenAI ha dichiarato: "Crediamo che la tecnologia IA possa aiutare in vari aspetti del giornalismo importante, pur senza sostituire il ruolo centrale dei reporter".

Tra le applicazioni basate sull'IA che verranno testate ci sono la trascrizione automatica, il riassunto dei contenuti e la creazione di strumenti di ricerca per gli archivi. Microsoft e OpenAI finanzieranno in seguito altre tre organizzazioni mediatiche per ampliare ulteriormente questo peculiare programma.