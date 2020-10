Microsoft Edge avrà presto una funzione di cattura e annotazione integrata

In una delle ultime build di anteprima di Edge, Microsoft ha introdotto un nuovo strumento di cattura chiamato Web Capture che permetterà agli utenti di salvare screenshot parziali o completi delle pagine web che stanno visitando e prendere rapidi appunti.

Una delle caratteristiche più interessanti di Web Capture per Microsoft Edge è la possibilità di selezionare parzialmente una sezione della pagina web per la condivisione rapida. È possibile non solo salvare uno screenshot di ciò che viene visualizzato al momento sullo schermo ma è si può estendere lo screenshot fino al fondo della pagina. Trascinando la selezione verso il bordo della pagina, il browser comincerà automaticamente a scorrere in modo da permettervi di estendere lo screenshot fino al fondo del sito web.

Per provare in anteprima la nuova funzione dovrete scaricare una delle ultime build di Microsoft Edge Dev o Canary, Web Capture sarà disponibile nel menu del browser. Una volta cliccato il pulsante dedicato al nuovo tool, verrà visualizzato uno strumento di selezione che vi aiuterà nel salvataggio della schermata.

Una volta selezionata l’area da catturare, verrà mostrata una scelta tra “Copia” e “Aggiungi note”. La prima opzione copia l’immagine negli appunti per una rapida condivisione, la seconda permette di scarabocchiare sull’immagine, utile per prendere appunti se avete a disposizione uno stylus. La funzione tornerà sicuramente utile a tutti i possessori di dispositivi quali Microsoft Surface Pro e simili.

Per utilizzare in maniera rapida Web Capture, come ricorda BleepingComputer, è presente una comoda scorciatoia di tastiera CRTL+SHIFT+S, da non confonder con il tool dedicato agli screenshot di Windows 10 WIN+SHIFT+S.

Voi utilizzate Microsoft Edge basato su Chromium? Qual è la vostra esperienza fino a questo momento?