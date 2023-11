YouTube discrimina gli altri browser? Firefox ed Edge hanno un ritardo di 5 secondi

YouTube sta boicottando alcuni browser? È quello che sembra stia accadendo, almeno guardando il video (ora rimosso) postato dall’utente Reddit vk6_, che mostra un ritardo di 5 secondo nel caricamento di YouTube su Firefox. Pare non si tratti di un bug, dal momento che c’è del codice JavaScript che, secondo gli utenti, serve a fare proprio questo.

Molti altri utenti hanno affermato di avere questo problema, non solo su Firefox, ma anche su Microsoft Edge. Stando ai report, i ritardi nel caricamento si verificano anche senza estensioni abilitate, inoltre non accade solamente la prima volta che si apre YouTube, ma ogni volta che un video è aperto in una nuova scheda. Oltre a questo, sembra che il ritardo non si verifichi quando si usa Google Chrome.

Google è intervenuta sulla vicenda, affermando che il problema è legato all’uso di AD Blocker e rilasciando una dichiarazione: “Per supportare un ecosistema diversificato di creatori a livello globale e consentire a miliardi di persone di accedere ai loro contenuti preferiti su YouTube, abbiamo lanciato un'iniziativa per invitare gli spettatori che hanno attivato il blocco degli annunci a consentire gli annunci su YouTube o a provare YouTube Premium per un'esperienza senza annunci. Gli utenti che hanno installato il blocco degli annunci potrebbero avere una visione non ottimale, indipendentemente dal browser utilizzato”.

Questo non spiega perché su Chrome non si presenti il problema, né perché, secondo gli utenti, si verifichi anche senza estensioni attive. Attualmente però non sembra si possa far altro che aspettare che il problema venga risolto o, se il vostro browser ve lo permette, bypassarlo sostituendo lo User Agent con quello di Chrome.