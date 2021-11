Microsoft Edge vi avviserà degli sconti sui prodotti

Microsoft ha grandi piani per il browser Edge: secondo alcune recenti indiscrezioni, con i prossimi aggiornamenti arriveranno due novità parecchio interessanti, un tracciatore di prezzi e un sistema che permette di sostituire facilmente le password compromesse.

Microsoft Edge offre già degli strumenti che aiutano nello shopping: integra un comparatore di prezzi, uno storico e un sistema di coupon. Liat Ben-Zur, Corporate Vice President in Microsoft al lavoro sull’iniziativa “Modern Life”, ha spiegato che “[il tracciatore di prezzi] arriverà presto e sarà integrato nel browser, così che, durante la normale navigazione, Edge possa avvisare gli utenti nel caso in cui uno dei prodotti visti di recente subisca un cambio di prezzo”.

Credit: Microsoft

La funzionalità sembra senza dubbio interessante, ma siamo sicuri che in alcuni di voi ha già fatto sorgere qualche dubbio in merito alla privacy. Ben-Zur non ha spiegato come Microsoft gestirà questo aspetto, ma tenendo conto del fatto che Edge offre già un buon numero di impostazioni legate proprio alla tutela della privacy, sembra lecito aspettarsi che gli utenti avranno la possibilità di abilitare, disabilitare e in generale gestire il tracciatore di prezzi secondo le proprie necessità

Come accennato le novità non finiscono qui: in Microsoft Edge arriverà anche un nuovo strumento per le password, che permetterà di aggiornare facilmente quelle compromesse. Il browser offre già un sistema di monitoraggio che verifica se le password in uso sono finite online in qualche leak, ma presto, in caso di riscontro positivo, reindirizzerà l’utente al sito per sostituire le credenziali d’accesso compromesse e creerà una nuova password sicura. Secondo quanto dichiarato questa funzione sarà inizialmente disponibile solo per un numero limitato di siti, ma nei prossimi mesi verrà espansa a un maggior numero di portali.