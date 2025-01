Microsoft fa marcia indietro sul generatore d'immagini Bing AI

Microsoft ha deciso di tornare a una versione precedente del modello DALL-E utilizzato per Bing Image Creator, dopo settimane di lamentele degli utenti sulla qualità delle immagini generate. L'azienda aveva annunciato un aggiornamento il 18 dicembre, ma molti utenti hanno riscontrato problemi.

Jordi Ribas, responsabile della ricerca di Microsoft, ha confermato su X che l'azienda è riuscita a riprodurre "alcuni dei problemi segnalati" e sta tornando a una versione precedente del modello DALL-E. Il processo richiederà alcune settimane per essere completato.

Le lamentele degli utenti si sono concentrate principalmente sulla minore qualità e precisione delle immagini generate rispetto alla versione precedente. Molti hanno segnalato risultati meno dettagliati o non conformi alle richieste inserite.

Il dibattito si è esteso anche ai forum di Reddit e OpenAI, dove gli utenti hanno condiviso esempi comparativi delle immagini generate prima e dopo l'aggiornamento. Un utente ha mostrato due versioni di un personaggio in stile anime, sostenendo che quella precedente fosse di "qualità perfetta" mentre quella nuova appariva "sovraesposta".

Questa situazione evidenzia una nuova sfida per Microsoft: oltre a gestire segnalazioni di bug o lamentele su modifiche alle funzionalità, l'azienda deve ora confrontarsi con le aspettative degli utenti riguardo alla qualità artistica dell'output generato dall'IA.

Microsoft non ha fornito commenti specifici sulle cause dei problemi riscontrati o sulla decisione di tornare alla versione precedente del modello. Resta da vedere come l'azienda affronterà in futuro le aspettative degli utenti riguardo alle capacità creative dei suoi strumenti di intelligenza artificiale.