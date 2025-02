Microsoft ha installato una nuova app su tutti i PC Windows 10

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 10 che include una sorpresa per gli utenti: la nuova app Outlook, progettata per rimpiazzare le ormai datate applicazioni Posta e Calendario. Tuttavia, l'accoglienza riservata alla nuova app è stata tutt'altro che calorosa, con un coro di lamentele che si solleva online e addirittura lo sviluppo di strumenti di terze parti per bloccarne l'installazione.

L'aggiornamento, distribuito come parte dell'ultimo "Patch Tuesday", installa automaticamente Outlook nel sistema operativo. Ma fin dai primi utilizzi, gli utenti hanno iniziato a segnalare una serie di problemi che stanno rapidamente trasformando l'entusiasmo per la novità in frustrazione.

Una delle critiche più frequenti riguarda le prestazioni. Molti utenti, in particolare sul subreddit dedicato a Windows 10, lamentano una notevole lentezza rispetto alla vecchia app Posta. L'esperienza d'uso, che dovrebbe essere fluida e intuitiva, risulta invece impacciata e meno reattiva, un chiaro passo indietro rispetto al passato.

Ma le perplessità non si fermano qui. Un aspetto particolarmente controverso riguarda la gestione dei dati. La nuova app Outlook, infatti, archivia le email sul cloud di Microsoft. Questa scelta, se da un lato può facilitare l'accesso da diversi dispositivi, dall'altro solleva seri interrogativi sulla privacy degli utenti, in particolare per coloro che trattano informazioni sensibili o riservate.

Un ulteriore elemento che ha scatenato l'ira degli utenti è la presenza di pubblicità all'interno dell'app. Gli annunci, inseriti tra le email vere e proprie, sono percepiti come invasivi e fastidiosi, peggiorando notevolmente l'esperienza d'uso complessiva. Questa scelta commerciale, volta a monetizzare l'app, sembra aver decisamente alienato una parte consistente della base utenti.

La reazione negativa è stata tale che è stato addirittura sviluppato uno strumento di terze parti, un chiaro segno del malcontento diffuso, che permette di bloccare attivamente l'installazione del nuovo Outlook. Questo fatto dimostra la determinazione di alcuni utenti a non accettare passivamente le modifiche imposte da Microsoft.

Il futuro dell'app Outlook su Windows 10 appare, al momento, incerto. Microsoft si trova di fronte a una sfida importante: riconquistare la fiducia degli utenti, delusi da un'app che, almeno in questa fase iniziale, sembra aver peggiorato l'esperienza d'uso invece di migliorarla.

Sarà fondamentale per l'azienda ascoltare attentamente i feedback degli utenti e apportare modifiche sostanziali per risolvere i problemi segnalati. Le prestazioni devono essere ottimizzate, la gestione dei dati resa più trasparente e, possibilmente, l'approccio alla pubblicità rivisto per renderlo meno intrusivo.