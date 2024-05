Microsoft introduce la funzione Recall per Windows: ricorderà ogni tua attività sul PC

Microsoft ha recentemente introdotto una nuova funzionalità per Windows 11 denominata Recall. Questo strumento è progettato per registrare dettagliatamente ogni attività svolta sul computer, garantendo agli utenti di non perdere traccia di nulla e di recuperare facilmente le azioni passate.

Recall opera attraverso una timeline scorrevole che cattura e mostra tutto ciò che viene fatto sul PC, dalle pagine web visitate all'uso di applicazioni, fino alla partecipazione a riunioni in diretta. Qualora si debba ricercare un evento specifico, è sufficiente utilizzare la funzione di ricerca avanzata che fornisce istantanee delle attività all'interno del contesto richiesto.

Questa nuova funzione permette anche di effettuare ricerche anche all'interno delle videochiamate grazie alle Live Captions, che trascrivono e traducono il parlato in tempo reale.

Per utilizzare Recall, gli utenti dovranno avere un nuovo PC della serie Copilot Plus dotato del processore Snapdragon X Elite di Qualcomm con unità di elaborazione neurale (NPU) integrata. Inoltre, il dispositivo deve possedere almeno 256GB di spazio di archiviazione, con 50GB disponibili per Recall. Di default, il sistema utilizza 25GB, sufficienti per immagazzinare circa tre mesi di attività. È possibile aumentare questa allocazione secondo necessità, e il materiale registrato più vecchio verrà cancellato per far spazio a quello nuovo.

Microsoft assicura che tutte le informazioni raccolte da Recall rimangono private e contenute esclusivamente sul dispositivo dell'utente. È possibile mettere in pausa, interrompere o eliminare i dati tracciati da Recall, ed escludere specifiche app o siti web dalla registrazione. La funzionalità non traccia le sessioni di navigazione in incognito o i contenuti protetti e non nasconde dati sensibili come password o informazioni finanziarie, quindi è importante essere sempre consapevoli di quali informazioni vengono salvate.