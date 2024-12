Microsoft Office a vita? Puoi scegliere il 2016, 2019 o il 2021 da meno di 10€

Se vi siete chiesti se sia davvero necessario abbonarsi a Microsoft 365 per utilizzare i programmi di Office, abbiamo una risposta sorprendente: no, non lo è. Grazie a un’opportunità rara e conveniente, potete ottenere una versione una tantum (a vita) di Microsoft Office a partire da soli 8,60€! Non si parla di abbonamenti annuali o mensili, ma di una spesa unica che vi garantisce l’accesso a tutti i vostri strumenti preferiti, come Word, Excel, PowerPoint e altri, senza ulteriori costi.

N.B: applicate il coupon "ZYXLQ29" nell'apposita sezione per far sì che i prezzi si abbassino. Questo codice vi darà diritto a uno sconto del 20%.

Vedi offerta

Microsoft Office, perché e chi dovrebbe acquistarlo?

Le offerte coprono tre delle versioni più apprezzate del celebre pacchetto Office. Si parte da 8,60€ per Office 2016 Professional Plus, un prezzo competitivo per chi cerca uno strumento affidabile e senza fronzoli. Se preferite qualcosa di più recente, c’è Office 2019 Professional Plus, disponibile per soli 10,99€, ideale per chi ha bisogno appunto delle funzioni più recenti implementate da Microsoft. E per chi vuole il top, Office 2021 Professional Plus è disponibile a soli 13,30€. Con un costo così accessibile, la scelta migliore è sicuramente puntare sulla versione 2021, ma ogni opzione rappresenta un vero affare.

Ma cosa rende questa proposta così speciale, oltre ai prezzi vantaggiosi? Innanzitutto, le licenze sono autentiche al 100% e pronte per essere utilizzate subito grazie al download rapido. Non ci sono sorprese nascoste né rischi legati a software contraffatti. Inoltre, l’offerta include un servizio clienti dedicato, pronto a rispondere a qualsiasi dubbio o problema durante l’installazione o l’attivazione del prodotto. Questo significa che, oltre al risparmio, avrete anche un supporto sempre a portata di mano.

In un’epoca in cui gli abbonamenti mensili sembrano essere la norma, questa offerta si distingue per la sua convenienza e semplicità. Non dovrete preoccuparvi di rinnovi automatici o costi aggiuntivi: una sola spesa e Microsoft Office sarà vostro per sempre. Con prezzi che partono da meno di 10€, questa è un’occasione da non perdere, perfetta per qualsiasi tipo di utente e azienda. Qualunque versione scegliate, avrete un software affidabile e aggiornato, al miglior prezzo possibile.