Microsoft PowerToys ha una nuova e misteriosa funzione AI

Microsoft ha annunciato che durante la Microsoft Build 2024, prevista dal 21 al 23 maggio, saranno presentate diverse nuove funzioni AI in fase di sviluppo. Tra queste c’è anche "Advanced Paste with Local AI" per PowerToys. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulle capacità di questa funzionalità.

PowerToys è una collezione di utility per Windows, apprezzata dagli utenti per la sua versatilità. Non è uno strumento per tutti, ma chi vuole sfruttare al massimo Windows come strumento di produttività sicuramente può trovare in PowerToys una soluzione comoda ed efficace in molte possibili soluzioni.

La nuova funzione AI, di cui si discuterà a Build 2024, promette di introdurre un nuovo strumento senza precedenti, ma non sappiamo davvero che cosa potrebbe essere.

La descrizione della sessione rivela che PowerToys sfrutta API e modelli di machine learning (ML) per potenziare la nuova funzione di Advanced Paste. Quindi un nuovo modo di incollare, a meno che Microsoft non abbia scelto un nome “fantoccio” per nascondere la vera natura dello strumento.

Ad oggi la funzione copia/incolla su Windows è già molto avanzata, in particolare per il fatto che si può attivare la cronologia e tenere in memoria in gran numero di elementi. Ma in che modo l’IA potrebbe migliorare un gesto tanto semplice?

Per esempio, potrebbe provare a capire da solo quale degli elementi voglio incollare tra quelli memorizzati: in questo modo non dovrei più premere Windows+V e poi fare la mica scelta, ma basterebbe premere CTRL+V e lasciare che Power Toys faccia la sua magia. Similmente, forse, PowerToys potrebbe decidere al posto mio se incollare con o senza la formattazione originale.

Build 2024 si concentrerà fortemente sull'IA e sulla tecnologia che rende l'intelligenza artificiale più utile sui computer personali, e vedremo sia novità software sia dettagli dedicati a dispositivi come Surface Pro 10. Si parlerà anche di Windows su processori ARM, un tema particolarmente importante: Microsoft non è mai riuscita a far decollare questi prodotti, ma con gli ultimi processori di Qualcomm forse è arrivato il momento della svolta. Non vediamo l’ora di scoprirlo.