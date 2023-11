Microsoft rompiscatole, non ti fa chiudere OneDrive senza una spiegazione

Microsoft ha introdotto una nuova irritante finestra di dialogo in OneDrive per Windows, richiedendo agli utenti di spiegare il motivo della chiusura dell'applicazione ogni volta che tentano di farlo dalla barra delle applicazioni.

L'opzione per chiudere OneDrive è ora grigia finché non si seleziona un motivo da un menu a discesa che include le seguenti opzioni:

- Non voglio che OneDrive sia sempre in esecuzione

- Non so cosa sia OneDrive

- Non uso OneDrive

- Sto cercando di risolvere un problema con OneDrive

- Sto cercando di velocizzare il mio computer

- Ricevo troppe notifiche

- Altro

Purtroppo, però, non ha inserito l'opzione: "Lasciami in pace e non chiedermi più nulla, semplicemente fammi chiudere sta maledetta applicazione!"

Questo nuovo comportamento segue la lunga storia di Microsoft nel promuovere OneDrive su Windows, il quale prende il controllo delle librerie Documenti e Immagini, di Windows 11 a meno che non sia l'utente, manualmente, a rimuovere questa opzione.

Tuttavia, questa mossa ha suscitato parecchia frustrazione tra gli utenti, in quanto chiudere OneDrive era già un compito nascosto dietro l'opzione "metti in pausa la sincronizzazione" e ora si rivela ancora più tedioso ogni qualvolta viene aperto, di default, da Windows 11.

Microsoft sembra continuare la tendenza a inserire prompt e sondaggi all'interno di Windows 11, come ci ricordando i precedenti episodi relativi a Edge e Chrome.

Gli utenti sperano che Microsoft non estenda questa pratica anche alla chiusura del sistema operativo, visto che la situazione sembra gli stia sfuggendo, totalmente, di mano.

Per evitare questa nuova procedura, però, esiste ancora il trucco più vecchio del mondo, ovvero utilizzare il Task Manager per chiudere OneDrive in modo tradizionale, rapido e senza necessità di rispondere a futili, e tediosi, sondaggi.