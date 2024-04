Microsoft Surface Pro 10 con Snapdragon X Plus, 16GB di RAM vi bastano?

Un recente benchmark trapelato svela il prossimo Microsoft Surface Pro 10 con Snapdragon X Plus. Un portatile che, in teoria, segnerà un prima e un dopo nella storia di Windows su architettura ARM, grazie in particolare alle prestazioni del nuovo processore Qualcomm.

Ma ci sono anche 16GB di RAM, e questo potrebbe essere un nuovo standard per i prodotti della famiglia Microsoft Surface anche con architettura ARM - mentre è già una specifica raccomandata in generale per i cosiddetti “PC AI” con Windows 11.

Un dettaglio importante anche e soprattutto pensando alle operazioni IA elaborate localmente tramite la NPU - cioè quella parte del processore fatta apposta per questo tipo di task. Più RAM significa più prestazioni in generale, ma forse con l’IA è ancora più importante che con altre attività.

A confermare i 16GB di RAM infatti ci pensano i 2410 punti nel test DirectML di Geekbench, segno appunto di RAM abbondante. confermando anche l'abbondanza di 16GB di RAM.

Tra le altre cose, pare anche su il Surface Pro 10 arm avrà tra le opzioni anche uno schermo OLED - un dettaglio che lo metterà al passo con i migliori portatili di Lenovo, Asus, Dell e così via.