Microsoft Surface Laptop 5 da 13" torna disponibile in SUPER SCONTO! (-40%)

Se siete alla ricerca di un portatile che unisca eleganza e potenza a un prezzo accessibile, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il Microsoft Surface Laptop 5 da 13 pollici è in sconto del 40%, passando da 1.499,00€ a soli 899,00€, visto che è finalmente tornato disponibile dopo un periodo di assenza su Amazon!

Microsoft Surface Laptop 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Microsoft Surface Laptop 5 è l'opzione ideale per gli utenti alla ricerca di un dispositivo ultraportatile che non comprometta in alcun modo la propria potenza, per garantire ogni utilizzo nel campo lavorativo e d'intrattenimento. Con il suo design elegante e la tastiera confortevole, risulta perfetto per i professionisti che si trovano spesso in trasferta e necessitano di un laptop leggero ma capace di gestire carichi di lavoro intensi. Grazie al processore Intel Core i5 di dodicesima generazione incluso in questa versione (da 8GB di RAM e 512GB di SSD) e alla connettività Thunderbolt 4, sono garantite performance e spostamenti di dati scattanti.

Schermo e audio sono supportati dalla qualità elevata delle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, con la possibilità di accedere anche a Xbox Game Pass Ultimate che apre le porte a un vasto repertorio di giochi in cloud e non solo. Coloro che privilegiano la produttività troveranno nel touchscreen PixelSense da 13,5 pollici uno strumento versatile per lavorare in condizioni di massima efficienza. Non manca una batteria dalla lunghissima durata, che si assicura che il dispositivo possa reggere ore e ore di carichi di lavoro prima di dover essere caricato.

Il prezzo ridotto a soli 899€ rende il Microsoft Surface Laptop 5 un'offerta ottima per chi cerca una macchina potente e versatile, soprattutto per i professionisti spesso in trasferta. Questo portatile è perfetto anche per gli uffici e per gli studenti che desiderano prestazioni elevate nel proprio portatile, senza compromettere il design e la portabilità.

Vedi offerta su Amazon