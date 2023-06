Microsoft ritirerà il supporto a Cortana per Windows, come riporta Windows Central. L’applicazione non ha mai avuto un grande successo, e molti forse non si sono mai accorti nemmeno che esiste, e già questa potrebbe essere una ragione. Ma soprattutto pesa il fatto che Microsoft ha un accordo con OpenAI, e sta portando ChatGPT praticamente su tutti i suoi prodotti – Windows compreso ovviamente.

Microsoft ha annunciato il Windows Copilot lo scorso maggio: lo troveremo nella barra delle applicazioni, e aggiungerà un assistente AI a tutto il sistema operativo. Sarà più potente di quanto Cortana non sia mai stata, e potrà fare cose come riassumere e riscrivere testi, rispondere a domande in modo naturale, modificare le impostazioni del PC e altro ancora.

Cortana era ispirata a un amato personaggio dei videogiochi, della serie Halo in particolare, ma non è mai riuscita a fare breccia nel cuore degli utenti Windows. Permette di creare promemoria, impostare timer o allarmi. In teoria può anche creare appuntamenti, ma non è mai stata davvero rilevante. Con l’arrivo di Windows 11 Microsoft l’ha messa sempre più in disparte.

Ora sappiamo che Cortana a un certo punto uscirà completamente da Windows. Una cosa prevedibile forse, ma Microsoft avrebbe anche potuto tenere il personaggio, e metterci dentro ChatGPT 4 come motore – magari però non sarebbe stata una grande idea.