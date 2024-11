Microsoft vuole farti passare a tutti i costi a Windows 11: arrivano i pop-up invasivi

Microsoft sta intensificando gli sforzi per spingere gli utenti di Windows 10 ad aggiornare a Windows 11 o acquistare nuovi PC, in vista della fine del supporto per Windows 10 prevista per ottobre 2025. L'azienda ha, infatti, iniziato a mostrare avvisi a schermo intero agli utenti di Windows 10, promuovendo i vantaggi di Windows 11 e dei nuovi PC.

Questi avvisi a tutto schermo, apparsi di recente ad alcuni utenti Windows 10, pubblicizzano la possibilità di "fare di più con un nuovo PC Windows 11" o di "passare ai nuovi PC Copilot Plus" per ottenere "l'esperienza Windows 11 definitiva". Questi messaggi rimandano poi a un sito promozionale con link per l'acquisto di nuovi PC Windows 11.

Tuttavia, Microsoft non menziona che gli utenti Windows 10 potranno continuare a utilizzare il sistema operativo in modo sicuro anche dopo il 14 ottobre 2025. L'azienda offrirà per la prima volta ai consumatori gli Aggiornamenti di Sicurezza Estesi, al costo di 30 dollari all'anno. I clienti aziendali potranno invece acquistare fino a tre anni di aggiornamenti aggiuntivi.

Questa strategia ricorda le campagne aggressive di Microsoft per spingere gli utenti di Windows 7 e 8.1 ad aggiornare a Windows 10. Nonostante ciò, poiché Windows 11 è compatibile solo con CPU recenti, molti dispositivi esistenti non possono effettuare l'aggiornamento ufficiale.

L'adozione di Windows 11 rimane inferiore a quella di Windows 10, nonostante sia brevemente diventato il sistema operativo più popolare per il gaming su Steam all'inizio dell'estate. Microsoft ha complicato ulteriormente il messaggio sulla fine del supporto di Windows 10 continuando ad aggiungere nuove funzionalità al sistema operativo e riaprendo il programma beta per testare nuove funzionalità, nonostante l'intenzione di abbandonarlo il prossimo anno.

Un aspetto interessante della storia di Windows è come Microsoft abbia gestito le transizioni tra le diverse versioni: ogni passaggio ha comportato sfide tecniche e di marketing, con l'azienda che ha dovuto bilanciare l'innovazione con la necessità di mantenere la compatibilità con il software esistente.

Nonostante le pressioni per l'aggiornamento, però, molti utenti rimangono affezionati a Windows 10, apprezzandone la stabilità e la familiarità. Anche questo fenomeno di "fedeltà" a versioni precedenti del sistema operativo non è nuovo nella storia di Windows, e riflette la sfida continua di Microsoft nel bilanciare innovazione e continuità.