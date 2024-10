Un intero PC dentro una tastiera pieghevole, il progetto arriva su kickstarter

Un innovativo mini PC chiamato Lunar, con forma di tastiera pieghevole e componenti ad alte prestazioni, è ora disponibile per il supporto su Kickstarter. Il dispositivo, lanciato inizialmente a luglio, mantiene le stesse caratteristiche tecniche della versione originale.

Lunar integra un processore AMD Ryzen 8840U, fino a 32GB di RAM e 1TB di SSD. È dotato di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e porte USB Type-A e Type-C. La batteria da 59.2Wh promette fino a 10 ore di autonomia per lavori d'ufficio leggeri.

La particolarità di Lunar è, ovviamente, il suo formato ultra-compatto senza display integrato. Può essere collegato a monitor esterni o utilizzato in streaming wireless con dispositivi come iPhone, iPad o computer Apple, ma è persino compatibile anche con visori AR e VR per un'esperienza immersiva.

Caratteristiche tecniche principali:

Processore: AMD Ryzen 7 8840U

RAM: 16GB o 32GB - SSD: 512GB o 1TB

Porte: 1x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x USB4 Type-C

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Batteria: 59.2Wh / 16.000mAh

Peso: 800g - Dimensioni: 15,5 x 11 x 3 cm (chiuso), 29 x 11 x 1,5 cm (aperto)

Il prezzo di lancio su Kickstarter parte da $580 per la versione base e $740 per quella top di gamma, con un aumento rispetto ai prezzi inizialmente annunciati a luglio. Nonostante il rincaro, Lunar resta un prodotto di nicchia interessante per la sua portabilità e versatilità.

Gli sviluppatori sperano in future iterazioni con processori di ultima generazione come AMD Ryzen AI, Intel Core Ultra o Snapdragon X, noti per l'ottima efficienza energetica.

È possibile supportare il progetto sulla pagina Kickstarter, ma è bene ricordare che non si tratta di un acquisto garantito: Kickstarter si impegna a tutelare gli interessi dei sostenitori, ma non può assicurare la consegna del prodotto.