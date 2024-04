MINIMO STORICO su questo ottimo notebook HP perfetto per studio e lavoro! (-19%)

L'HP 15s-fq5002sl, con processore Intel Core i7, 16GB di RAM DDR4 e SSD da 512GB, è un notebook capace di offrire prestazioni ottime per una vasta gamma di applicazioni, da giochi e streaming a video editing e computer grafica. Dotato di un display Full HD da 15,6” antiriflesso e tastiera full size argento e autonomia fino a oltre 7 ore è ideale anche per chi ha bisogno di mobilità. La bella notizia? Oggi potete trovarlo su Amazon a soli 649,99€, per un risparmio del 19% rispetto al prezzo originale di 799,99€, permettendovi di approfittare del suo prezzo più basso di sempre!

HP Laptop 15s-fq5002sl, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di HP 15s-fq5002sl si rivela una scelta oculata per una vasta gamma di utenti, in particolare per coloro che necessitano di un notebook affidabile per il lavoro, lo studio e il tempo libero. Con il suo potente processore Intel Core i7-1255U, capace di raggiungere velocità fino a 4,7 GHz, e i suoi 16GB di RAM DDR4, questo laptop è pensato per coloro che hanno bisogno di elevate prestazioni in ambito professionale; inoltre la presenza di un SSD da 512GB assicura un avvio veloce del sistema e delle applicazioni, soddisfacendo coloro che non vogliono attendere tempi di caricamento prolungati.

Il display da 15,6" Full HD antiriflesso garantisce poi una visione ottimale dei contenuti multimediali, dei lavori di video editing o della grafica computerizzata, rendendolo ideale per creativi e professionisti del settore multimediale. Questo notebook, però, risponde perfettamente alle esigenze di chi richiede una notevole autonomia di lavoro fuori casa o ufficio, garantendo fino a 7 ore e 30 minuti di utilizzo con una singola carica, e la possibilità di ricaricare rapidamente il 50% della batteria in circa 45 minuti è un vantaggio non trascurabile per gli utenti sempre in movimento.

Insomma, l'HP 15s-fq5002sl offre un'ottima combinazione di prestazioni, design e portabilità, il tutto a un prezzo notevolmente scontato rispetto a quello originale di 799,99€. Con le sue specifiche tecniche avanzate, è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile per lavoro e svago, per cui non possiamo non consigliarvelo!

