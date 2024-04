Risparmi 165€ su questo monitor HDR MSI. Offerta a tempo e minimo storico!

Oggi si apre un nuovo capitolo di opportunità su Amazon, specialmente per chi cerca un ottimo monitor, ideale soprattutto per il gaming, grazie alle prestazioni eccellenti del suo pannello. In primo piano sul sito si distingue l'offerta dell'MSI Optix MAG342CQR. Questo monitor si presenta con un design curvo e ultrawide di 34 pollici, che si posiziona come una scelta eccellente per chi desidera un'immersione totale nel gioco. Incredibilmente, oggi il prezzo scende da 549,90€ a soli 385,94€, segnando il momento più vantaggioso mai registrato per portarselo a casa.

MSI Optix MAG342CQR, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Optix MAG342CQR è pensato per soddisfare le esigenze di videogiocatori che cercano nelle loro sessioni di gioco un elevato coinvolgimento e dettagli grafici. Grazie alla sua risoluzione UWQHD di 3440x1440 e un rapporto d'aspetto di 21:9, questo monitor offre una visuale estesa che cattura ogni dettaglio del gioco, rendendolo ideale per titoli AAA moderni.

La sua velocità di aggiornamento di 144Hz e il tempo di risposta di 1ms soddisfano le esigenze di chi gioca titoli competitivi, come FPS, giochi di combattimento, Sim Racing, RTS e sport, garantendo immagini fluide e senza sfocature di movimento. La presenza della tecnologia Adaptive Sync assicura la riduzione del tearing dello schermo, mentre il design curvo e il LED RGB offrono non solo comfort visivo ma anche un'estetica gradevole per ogni ambiente di gioco.

Aggiungete a ciò il supporto HDR e la funzione Night Vision per migliorare i dettagli nelle aree scure senza sovraesporre le zone illuminate e otterrete uno dei migliori monitor gaming capaci di farvi apprezzare pienamente i contenuti multimediali. Ora che si trova per un tempo limitato al suo miglior prezzo di sempre, diventa ancora più interessante da valutare.

