Il monitor gaming KTC H27T27 da 27" vi offre un'esperienza visiva eccezionale con la sua risoluzione QHD 2K (2560x1440) e il pannello IPS per colori vividi e precisi. Con una frequenza di aggiornamento di 100Hz e supporto per AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, garantisce sessioni di gaming fluide senza tearing. Include connettività completa con 2 HDMI 2.0, DisplayPort e supporto VESA, perfetto sia per gaming che uso professionale. Su AliExpress è sscontato del 56%!

Monitor gaming KTC H27T27 da 27", chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming KTC H27T27 da 27" è la scelta ideale per i gamer che cercano un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente senza compromessi sulla qualità visiva. Con la sua risoluzione QHD 2K e la frequenza di aggiornamento a 100Hz, questo monitor vi garantirà immagini nitide e movimenti fluidi, mentre il supporto per AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync eliminerà completamente tearing e stuttering durante le sessioni di gioco più intense.

Il tempo di risposta di 1ms e la copertura del 99% dello spazio colore sRGB garantiscono colori precisi e reattività ottimale. Include connettività completa con HDMI 2.0, DisplayPort e tecnologie per la protezione degli occhi. Il Monitor gaming KTC H27T27 da 27" rappresenta un'eccellente scelta per chi cerca qualità e versatilità a un prezzo competitivo. La combinazione di risoluzione QHD, refresh rate elevato e tecnologie anti-tearing vi offre prestazioni professionali sia nel gaming che nel lavoro creativo. Con la garanzia di 3 anni e le funzioni di protezione degli occhi, questo monitor vi assicura un investimento duraturo per migliorare significativamente la vostra postazione. Un'opportunità da non perdere per un upgrading a basso budget, della vostra esperienza gaming.

