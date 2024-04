Monitor Samsung Odyssey OLED G8 34" SCONTATISSIMO! (-33%)

Il monitor gaming Samsung Odyssey OLED G8 34" è un modello con schermo curvo che garantisce un'esperienza di gioco immersiva con colori vividi e immagini super fluide. Il tempo di risposta ridotto e la frequenza di aggiornamento elevatissima ne fanno un modello perfetto per i gamer competitivi e per chi non vuol scendere a compromessi in termini di qualità dell'immagine e esperienza di gioco. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 33% potete acquistarlo per 898,98€ anziché 1.349€.

Monitor Samsung Odyssey OLED G8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Monitor gaming Samsung Odyssey OLED G8 34'' si pone come un'opzione ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva immersiva e prestazioni di alto livello. Con una risoluzione Ultra WQHD, che garantisce colori, sfumature e contrasti ottimizzati grazie all'avanzato processore Neo Quantum, questo monitor è progettato per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine. Il design curvo, insieme a un campo visivo esteso, permette agli utenti di immergersi completamente nel gioco, offrendo una prospettiva più ampia e permettendo di anticipare le mosse degli avversari.

Per i giocatori competitivi che valorizzano la reattività, il tempo di risposta di 0,03ms e la frequenza di aggiornamento di 175 Hz significano poter agire rapidamente, un aspetto cruciale in situazioni di gioco che richiedono riflessi pronti. La compatibilità con AMD FreeSync Premium garantisce inoltre un gameplay fluido, evitando fastidiosi tearing o stuttering. La presenza di ingressi USB-C offre un'elevata versatilità di collegamento, mentre l'integrazione con assistenti vocali e SmartThings consente di creare l'ambiente di gioco perfetto senza distrazioni.

Offerto a 898,98€ grazie a uno sconto Amazon del 33%, il il Monitor gaming Samsung Odyssey OLED G8 34" rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera elevare la propria esperienza di gioco ai massimi livelli. Con le sue caratteristiche tecniche avanzate, la versatilità di connessione e le soluzioni smart integrate, offre il massimo della tecnologia Samsung in ambito gaming. Se volete un monitor per giocare ai vostri titoli preferiti godendovi a pieno le meraviglie grafiche dei giochi di ultima generazione, questo è il monitor perfetto per voi.

