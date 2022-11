Se siete alla ricerca di un monitor per PC progettato con il solo scopo di rendere la qualità del pannello impeccabile per chi si occupa di grafica, lasciando quindi in secondo piano le esigenze da gaming, vi segnaliamo il forte sconto che Amazon sta dedicando all’LG 27UL500 da 27 pollici, in occasione di questo fantastico e conveniente Black Friday 2022.

Il prezzo precedente di 349,00€ viene tagliato del 37%, permettendovi di acquistare questo monitor a soli 219,99€. Un’occasione, come dicevamo, ottima per chi è solito occuparsi di grafica, dal momento che parliamo di un monitor con risoluzione 4K, supporto HDR10, pannello IPS e, ultimo ma non meno importante, colori calibrati.

Tutte le caratteristiche sopra citate consentono a LG 27UL500 di riprodurre immagini realistiche e dettagliate, senza tralasciare i bianchi più luminosi o i neri più intensi, entrambi indispensabili per far sì che possiate editare i vostri progetti nella maniera più ottimale possibile. La peculiarità che non si trova facilmente su altri monitor della stessa fascia di prezzo, e che rende questa proposta allettante, è quella relativa al fatto che il pannello esce già calibrato, cosicché possiate da subito utilizzarlo, senza perdere tempo nel regolare i colori nelle impostazioni. Quest’ultimi raggiungono il 98% dello spazio colore sRGB che, abbinati all’HDR, fanno sì che possiate percepire dettagli non visibili da un monitor tradizionale.

Nonostante non sia un monitor da gaming, LG 27UL500 soddisferà i videogiocatori meno esigenti con la tecnologia AMD FreeSync, oltre che con alcune chicche, come la funzione “Dynamic Action Sync“, che ottimizza ancor di più il ritardo delle immagini, permettendovi di giocare in modo più efficiente ai titoli più frenetici. Sempre lato gaming troviamo poi la modalità Black Stabilizer, che rende più luminose le zone buie, consentendovi di rilevare i nemici o un dettaglio particolare più facilmente. Insomma, un monitor che si presta a diversi scopi, anche se pensato con un occhio di riguardo alla grafica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

