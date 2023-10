Monitor professionale Asus ProArt a 30€ in meno rispetto al Prime Day

Pochi giorni fa si è conclusa la Festa delle offerte Prime, ma se vi dicessimo che non solo le offerte di Amazon non sono finite, ma alcune sono addirittura migliori rispetto a quelle proposte durante le giornate promozionali? Ebbene, questo è il caso per il monitor Asus Proart Display da 27"!

Questo monitor professionale con risoluzione WQHD (2560 X 1440 pixel) potrà, infatti, essere vostro a soli 279,00€, con un risparmio del 9% rispetto al prezzo più basso recente di 306,54€. Parliamo di un modello dalla qualità davvero elevata, tanto che è stato verificato con il software Calman, il migliore in assoluto per quanto riguarda la calibrazione dei colori, affinché il pannello IPS garantisca una precisione assoluta.

Asus Proart Display, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Asus Proart Display rappresenta, senza dubbio, un acquisto perfetto per tutti coloro che si occupano di editing di foto o video, dato che il display vi offrirà una gamma di colori 100% sRGB e 100% Rec. Si tratta, dunque, di un pannello nettamente migliore rispetto a quelli comuni, che vi permetterà di ottenere risultati decisamente migliori e più accurati, agevolandovi non di poco sul lavoro.

Inoltre, è ideale anche per chi lavora in ambito grafico: la funzione ASUS QuickFit Virtual Scale vi consentirà, infatti, di visualizzare i documenti da voi prodotti nelle loro dimensioni reali prima di procedere alla stampa, avendo così una visione più chiara del risultato finale. Considerando che i monitor professionali costano generalmente molto di più, arrivando anche a superare i 500 euro, questo modello è nettamente più conveniente, nonostante la qualità non sia assolutamente inferiore.

Un'altra caratteristica da non sottovalutare è che grazie all'attuale promozione di Amazon potrete godere del prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile: fino a qualche veniva venduto a 339,00€, mentre il suo minimo storico sinora era stato di 293,99€, raggiunto solamente una volta a settembre. Difficilmente, dunque, lo troverete a un prezzo più basso in futuro, per lo meno fino al Black Friday di novembre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

