OnePlus vuole regalare Open, il suo nuovo pieghevole

Preparatevi a segnare la data sul calendario: il 19 ottobre è il giorno in cui OnePlus lancerà il suo nuovo smartphone pieghevole, denominato ufficialmente OnePlus Open 5G. Questo annuncio molto atteso è accompagnato da un concorso che offre agli appassionati la possibilità di vincere lo smartphone pieghevole e altri fantastici premi.

“OpenPlus Open è lo smartphone che tutti desiderano, destinato a rompere il compromesso tra tecnologia del display, prestazioni di imaging e peso, diventando lo status quo degli attuali pieghevoli”, afferma Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, “OnePlus Open ridefinisce il concetto di smartphone pieghevole grazie al design elegante, leggero e sottile, una piega impercettibile dello schermo, prestazioni di imaging senza precedenti e un software efficiente di qualità premium. Ereditando l’esperienza veloce e fluida tipica OnePlus, il nuovo device offrirà prestazioni di livello flagship, superando i limiti degli attuali smartphone pieghevoli e portando lo standard di settore ad un livello superiore”.

Come partecipare al concorso

Partecipare al concorso è semplice. Basta iscriversi all'evento di presentazione sul sito ufficiale di OnePlus, entro il 19 ottobre. Assicuratevi di aver compiuto almeno 18 anni, e sarete idonei per partecipare. L'azienda estrarrà i vincitori in modo casuale alla fine del periodo di validità della campagna, e più partecipanti ci saranno, più premi saranno assegnati. Ecco come funziona:

Meno di 25.000 iscritti: 1 OnePlus Open 5G

1 OnePlus Open 5G Da 25.000 a 30.000 iscritti: 2 OnePlus Open 5G e 5 paia di OnePlus Nord Buds 2

2 OnePlus Open 5G e 5 paia di OnePlus Nord Buds 2 Più di 30.000 iscritti: 4 OnePlus Open 5G e 10 paia di OnePlus Nord Buds 2

I fortunati vincitori riceveranno un codice via e-mail per riscattare il premio entro 30 giorni dalla notifica.

Offerta di pre-ordine

Se desiderate assicurarvi il nuovo OnePlus Open 5G a un prezzo vantaggioso, OnePlus ha una promozione speciale per voi. Dal 12 ottobre alle 15:00 fino al 20 ottobre alle 16:45 (ora italiana), puoi effettuare un pre-ordine versando un acconto di 99 euro. Nonostante il prezzo ufficiale del pieghevole non sia stato ancora rivelato, questa offerta è alquanto interessante. Ecco cosa otterrete:

Uno sconto di 250 euro tramite un voucher dopo aver pagato l'acconto, che verrà dedotto al momento del saldo

Un regalo straordinario: le OnePlus Buds Pro 2, dal valore di 179 euro, saranno incluse nel vostro ordine dopo aver saldato l'importo completo

È importante notare che durante questa fase, il pagamento a rate non è disponibile, e non sono accettati coupon, gettoni o altri tipi di sconti. L'acconto deve essere pagato entro le 16:45 del 20 ottobre, mentre il saldo deve essere versato entro le 16:46 del 23 ottobre. In caso di annullamento dell'ordine durante il pagamento dell'acconto, l'importo verrà riaccreditato sulla forma di pagamento utilizzata entro 1-3 giorni lavorativi.

Non perdete questa incredibile opportunità di vincere un OnePlus Open 5G o di pre-ordinare il nuovo smartphone pieghevole risparmiando fino a 430 euro sul valore complessivo del bundle. OnePlus sta alzando l'asticella e promette un'esperienza rivoluzionaria con il suo prossimo dispositivo. Preparatevi per l'evento di presentazione del 19 ottobre e seguite da vicino tutte le novità che OnePlus ha in serbo per noi.